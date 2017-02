Ivan Basso: "Natuulijk kan Contador de Tour winnen"

Egon Van Nijverseel

Voormalig wielrenner Ivan Basso is er van overtuigd dat Alberto Contador de Brit Chris Froome kan verslaan tijdens de Tour de France in juli. Hij noemt Contador de 'beste (actieve) Grote Ronde-rijder'.

'El Pistolero' was telkens één van de favorieten als hij deelnam aan een editie van de Tour de France. De laatste keer dat hij de gele trui won was in 2010, maar toen moest hij deze opnieuw inleveren na een doping-schandaal. Andy Schleck verving hem toen als grote winnaar.

"Ik hoop dat hij geen pech heeft"

Basso beweert dat Contador vorig jaar Chris Froome had kunnen verslaan, als hij niet een paar keer gevallen was. "De grootste rivalen zijn Froome en Quintana, maar Contador's strijd is er één met zichzelf. Hij moet zijn eigen succes overwinnen. Vorig jaar was hij in uitstekende vorm, maar het geluk stond niet aan zijn zijde. Ik hoop echt dat hij dit jaar eens geen pech heeft. Alberto is al 34 jaar, maar hij is nog steeds een unieke wielrenner."