Zelfs op zijn 34ste gelooft Alberto Contador nog in Tourzege: "Winnen, gaat om veel meer dan leeftijd"

"Leeftijd is geen obstakel om nog eens de Ronde van Frankrijk te winnen." Dat zegt Alberto Contador, sinds vorige maand 34, in aanloop naar het nieuwe seizoen. 'El Pistolero' hoopt komende zomer nog een keer te schitteren in de Tour.

© TDW. Contador stond al drie keer op het hoogste schavotje van 'La Grande Boucle', met name in 2007, 2009 en 2010. Die laatste Tourzege moest hij wel inleveren na zijn positieve clenbuterolplas. Sindsdien raakte Contador niet verder dan een vierde (in 2013) en een vijfde plaats (in 2015) en twee opgaves (in 2014 en 2016). Hoewel de jaren intussen beginnen door te wegen, gelooft de Spanjaard dat hij 's werelds meest prestigieuze rittenkoers nog een keer op zijn erelijst kan brengen.



Extra motivatie

"Als mensen beweren dat ouder worden betekent dat het moeilijker wordt om de Tour te winnen, dan motiveert mij dat nog meer om het te doen", zegt Contador vandaag op de website van 'Cyclingnews'. "Winnen gaat om veel meer dan leeftijd. Wat op dit moment belangrijk is, zijn de resultaten van mijn testen. Die tonen aan dat ik nog steeds kan winnen. Al de rest is minder belangrijk. Statistieken over leeftijden bestaan, maar ik schenk er geen aandacht aan." Toch is het zo dat slechts vier renners er ooit in slaagden de Tour te winnen op hun 34ste of ouder. Cadel Evans, toen 34, was de laatste in 2011. Lees ook

