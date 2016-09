Drie steile cols in volle finale met Grand Colombier langs steilste kant. Krijgen we in Tour 2017 moordende rit?

Door: redactie

28/09/16

video Dit jaar deed de Tour de France al de mythische Grand Colombier aan, maar voor de editie in 2017 wil de organisatie nog een stap verder gaan. Met de Col de la Biche, de Grand Colombier en de Mont du Chat in volle finale tussen Nantua en Chambéry staan er volgens de Franse krant Le Dauphiné straks in de moordende 9de etappe op zondag 9 juli alvast drie monstercols de renners op te wachten.

Officieel is het nog niet, al denkt Le Dauphiné te weten dat er komend jaar op 9 juli een etappe tussen Nantua en Chambéry wordt klaargestoomd voor de berggeiten. Vooral de bijzonder lastige finale spreekt tot de verbeelding. Met de Col de la Binche beginnen de renners aan het klimwerk in de bijzonder lastige etappe door de Franse Alpen. Meteen is het veertien kilometer lang klimmen geblazen met soms uitschieters tot 10 procent.



Tot 22 procent

Op zich niet onoverkomelijk, maar met het oog op wat er nog volgt toch bijzonder lastig. Daarna zou het peloton volgens Le Dauphiné koers zetten naar de Grand Colombier om er de steilste kant van de bergpas te bedwingen. Na een lange aanloop gaat het vanaf Virieu-le-Petit steil naar boven met hier en daar zelfs een steiltegraad van maar liefst 22 procent. Het zijn cijfers die je eerder verwacht in de Vuelta in plaats van de Tour de France.



Le Mont Du Chat

Daar stopt het echter niet bij, want op Le Mont du Chat moeten de laatste restjes uit de klimmersbenen geperst worden voordat de renners naar de streep in Chambéry rijden. Ook een 17 kilometer lange klim met stijgingspercentages tot 12 procent. En dat allemaal op de tweede zondag van de driewekelijkse Ronde van Frankrijk. Spek naar de bek voor klimgeit Nairo Quintana of kletst Chris Froome ook op dit parcours zijn concurrent in de strijd om de gele trui uit de wielen?