Ex-Tourritwinnaar Daniel Willems overleden

3/09/16 - 09u06

Daniel Willems (60) is gisteren overleden. De Kempenaar was prof tussen 1978 en 1985, bij onder meer IJsboerke, Capri Sonne en Boule d'Or, en reed een mooi palmares bij mekaar. Hij kondigde zich aan als een groot talent en was nog geen 23 jaar toen hij al de Brabantse Pijl en de Scheldeprijs won. Kort daarna voegde hij daar de semiklassiekers de Waalse Pijl en Parijs-Tours aan toe en de Ronde van België. Zijn grootste triomfen behaalde hij in de Ronde van Frankrijk. In de Tour van 1981 en 1982 won hij telkens twee ritten. In dat laatste jaar werd hij ook zevende in de eindstand. Daarna ging het snel bergaf met zijn carrière. Op zijn 26ste was hij over zijn top heen en in zijn laatste seizoenen speelde hij nog slechts een bijrol. Verrassend, want als absolute topper bij de amateurs was hij aangekondigd als een nieuwe Merckx. Willems werd al heel vroeg kopman, maar die druk woog zwaar. "Ik was mentaal nogal een broze", zei hij ooit over zichzelf. De renner werd nog tijdens zijn carrière langzaam vergeten. Na zijn actieve loopbaan ging hij werken in de verzekeringen. Gisteren stapte hij zelf uit het leven. Hij werd dood aangetroffen in zijn appartement in Herentals. Donderdag om 14 uur wordt afscheid genomen van Willems in de aula van Begrafenissen Van den Broeck in Herentals.