Belgische Sagan-fanclub door dolle heen: "Historisch moment"

Door: Joeri De Knop

24/09/17 - 23u58

Een delegatie van Hippo 12 verbroederend met enkele supporters van de Slovaakse Sagan-fanclub. © rv.

Ze waren er. Hippo 12, de (tot dusver) enige authentieke Belgische Peter Sagan-fanclub uit Bredene, bouwde in Bergen een dol feestje met de Slovaakse vrienden.

"Met onze verontschuldigingen dat we niet compleet zijn, maar er staan er al een aantal niet meer op hun benen", lachten roergangers Kathleen en Steven. "Vijf jaar geleden zijn we ermee begonnen, als verlengstuk van onze fanclub van Frank Vandenbroucke. Toen Frank overleed, vielen we even in een zwart gat. 'Voor wie moeten we nú supporteren?', vroegen we ons af. Het was Eddy Merckx die ons attent maakte op een groot Slovaaks talent. 'Peter Sagan'. Iedereen verklaarde ons gek. 'Peter wie?' Toen nog onbekend en onbemind. Nu een vedette. En drie keer wereldkampioen op rij. We zijn hier getuige van een historisch moment!"