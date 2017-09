Jury diskwalificeert liftende Moscon

YP

24/09/17 - 20u24 Bron: Belga

How is Moscon still in this race? Disgrace. #Bergen2017 pic.twitter.com/ud6ebjmFuv

video Gianni Moscon ging in de finale op pad met Julian Alaphilippe, maar zou uiteindelijk opgeraapt worden door het uitgedunde peloton met 27 renners. Na afloop werd de renner gediskwalificeerd omdat hij aan de klink van zijn ploegwagen hing om terug te komen na een val.

Moscon viel in de voorlaatste ronde en maakte daarna, op 34 km van het eind, gebruik van de volgwagen om terug te keren in het peloton. Hij werd niet uit koers genomen en reed gewoon zijn wedstrijd. Een mooie koers, want hij was de enige die nog naar Alaphilippe wist te rijden in het slot.



Het duo werkte goed samen, al moest Moscon er wel even af op de kasseitjes in de finale. De Italiaan knokt zich terug naar de Fransman, maar finaal zou het duo dus gegrepen worden en werd het dus geen regenboogtrui of ereplaats. Gelukkig maar, want de jury besliste om na de koers de renner te diskwalificeren voor zijn actie.