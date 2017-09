Sagan draagt wereldtitel op aan zijn Katarina en aan Scarponi: "Ik wil zijn familie alle geluk toewensen"

Door: redactie

24/09/17 - 19u04 Bron: Belga

Sagan met links van hem zijn vrouw Katarina en rechts de overleden Michele Scarponi. © belga/photonews.

Peter Sagan bleef vrij rustig bij zijn derde wereldtitel wielrennen op rij. De Slovaak droeg in zijn eerste tv-reactie zijn titel op aan de betreurde Michele Scarponi en zijn vrouw Katarina. Scarponi overleed in april van dit jaar toen hij tijdens een trainingsritje in botsing kwam met een busje. Zijn dood zorgde voor een schok in de sportwereld. Morgen zou hij er 38 geworden zijn.

De eerste reactie van de nieuwe wereldkampioen? "Dit was niet gemakkelijk, jongens", grijnsde Sagan. "In de laatste vijf kilometer dacht ik dat het over was, dat de vluchters weg waren. Maar daarna veranderde alles toen ik in de aanval probeerde te gaan en toen Gaviria het gat probeerde te dichten. Op het eind gingen we dan toch naar een sprint. Ongelooflijk."

"Sorry aan Kristoff (lacht), die thuis reed, maar ik ben heel blij om weer te winnen. Dit is ongelooflijk voor me." Want met zijn derde wereldtitel op rij zorgt Sagan voor iets ongeziens in het wielrennen. "Dit is zeker iets speciaals, yeah. Dit verandert niets, maar voor mij is het wel iets heel leuks. Dit is een heel mooi einde van het seizoen, en ik ben er heel blij mee."



Baby

In de aanloop naar dit WK was Sagan zoals steeds op de vlakte gebleven tijdens de voorbeschouwingen. "Het is heel moeilijk op voorhand voorspellingen te doen. Je zag op de klim dat de groep al in drie stukken lag. Maar de renners achter ons grepen ons, en voor ons was er een vlucht. Uiteindelijk kwam het op seconden aan. Je kan dat niet voorspellen. Als er voorin iemand sterker was geweest, hadden ze voorop kunnen blijven."



"Ik moet vandaag mijn ploegmaats van de nationale ploeg bedanken en ook enkele vrienden in het peloton die ik nog heb (lacht). Ik wil deze titel in eerste instantie aan Michele Scarponi opdragen, die morgen zou verjaren. Ik wil zijn familie alle geluk toe wensen. Ten tweede draag ik deze zege op aan mijn vrouw, met wie ik een baby verwacht."