Van Avermaet eerlijk: "In de spurt niet goed genoeg", Gilbert: "Moeilijk om verschil te maken"

24/09/17 - 17u20

Greg Van Avermaet moest uiteindelijk vrede nemen met de zesde plek. "Mijn spurt was gewoon niet goed genoeg om het af te maken", klonk het bij de olympische kampioen.

"Het was heel moeilijk positie kiezen, en het beste was eraf. In de laatste bocht naar links verloor ik twee à drie posities en ook het podium. Sagan en Kristoff pakten al snel enkele meters, en dan wist ik dat het gedaan was", aldus Van Avermaet.



"Ik heb Sagan heel de koers niet gezien, maar ik kan leven met zijn derde wereldtitel op rij. Op een WK lijkt het voor hem zo makkelijk te gaan. Hij reed de perfecte koers", vertelde 'Gouden Greg'. "De ploeg heeft daarnaast uitstekend werk geleverd, maar Sagan is uiteindelijk wel de verdiende winnaar."



Gilbert: "Was moeilijk om verschil te maken"

"Ik reed alleen achter Alaphilippe en Moscon na de Salmon Hill en besloot dan om op Van Avermaet te wachten. Het was moeilijk om het verschil te maken, want de Denen reden bijzonder hard. Zij hebben Alaphilippe uiteindelijk teruggehaald", aldus Gilbert na afloop. "Ik heb nog geprobeerd om weg te springen op 2,5 kilometer van de finish, maar Gaviria en Sagan zaten direct in mijn wiel. Ik had nadien geen spurt meer in de benen. Het is wel straf dat Sagan wint, want hij vertelde dat hij ziek was."