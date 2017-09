Museeuw: "Was niet juiste manier om wedstrijd hard te maken", Merckx: "10 meter op kop rijden en wereldkampioen worden, straf!"

XC

Peter Sagan schreef vandaag geschiedenis met zijn derde wereldtitel op rij. Niemand deed het hem ooit voor. Daarnaast namen de Belgen de koers in handen, maar onze landgenoten moesten uiteindelijk vrede nemen met de zesde plek van Greg Van Avermaet. Hoe blikken de Belgische wielericonen terug op het WK? Wij schotelden Eddy Merckx en Johan Museeuw twee eenvoudige vragen voor.

1. Wat vond u van de koers van de Belgen?

Eddy Merckx: "De tactiek van de Belgen was zeker niet slecht. Ze hebben de wedstrijd in handen genomen, maar als je uiteindelijk met Sagan naar de meet gaat, dan weet je dat hij bijna onklopbaar is. Misschien moesten ze meer aanvallen om dat te voorkomen."



Johan Museeuw: "Het was nog meer dan andere jaren een afwachtend wereldkampioenschap. Voor de laatste twee ronden is er eigenlijk weinig of niets gebeurd, omdat het parcours moeilijk te voorspellen was. Wellens opende dan wel de debatten, maar uiteindelijk was dat volgens mij niet de manier om de wedstrijd hard te maken. Er was ook geen andere ploeg in staat om dat te doen. Als je dan gezamenlijk de slotronde induikt, dan weet je dat je Sagan, Kristoff en Matthews moeilijk kunt lossen. De Belgen hebben wel goed gereden, maar bij Van Avermaet en Gilbert ontbrak die ene punch. Dan schiet je in de spurt ook tekort tegen die snelle mannen. De mooiste poging op het eind kwam nog van Alaphilippe, maar we hebben niet gezien wat erna is gebeurd, aangezien de camera uitviel."