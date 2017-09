Sagan zorgt voor unieke prestatie op WK: derde wereldtitel op rij

XC

Peter Sagan heeft voor unieke prestatie gezorgd. De Slovaak kroonde zich voor de derde keer op rij tot wereldkampioen na een prangende spurt met thuisrijder Alexander Kristoff. Michael Matthews moest vrede nemen met het brons, Greg Van Avermaet werd zesde.

Meteen na het startsein kozen tien renners voor het ruime sop. Daarbij geen landgenoten, wel deze namen: Dunne, McKenna, Magnusson, Manninen, Zhupa, Asadov, Mraouni, Smit, Vermeulen en Amador. De koplopers reden in geen tijd een voorgift van negen minuten bij elkaar, waardoor Julien Vermote al snel aan de bak moest. De West-Vlaming kende een begenadigde dag en reed uiteindelijk net geen 200 kilometer op kop van het peloton. Onder zijn commando werden de vluchters dan ook op meer dan 80 kilometer van de streep opgepeuzeld.



Vervolgens was het de beurt aan Tim Wellens. De Lotto-Soudal-renner glipte mee met een interessante kopgroep van acht renners. Wellens werd vergezeld door De Marchi, Boom, Eiking, Haller, Haig, Pantano en De La Cruz. De samenwerking verliep echter stroef, waardoor Wellens en co in de voorlaatste ronde ingerekend werden.



Ten slotte was het uitkijken naar de laatste passage van Salmon Hill. Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert mengden zich in de strijd, maar moesten bergop hun meerdere erkennen in Julian Alaphilippe en Gianni Moscon. Het duo snelde richting aankomst, maar ook zij konden hun inspanning niet doortrekken. Een uitgedund peloton dook de slotkilometer in, en uiteindelijk toonde Peter Sagan zich nipt sneller dan Alexander Kristoff. Michael Matthews moest vrede nemen met het brons. Greg Van Avermaet finishte als zesde.