YP

24/09/17 - 17u12

© photo news.

De Noorse regie heeft geen al te beste beurt gemaakt tijdens het WK wielrennen op de weg. Net op het moment dat Julien Alaphilippe wegsprong bij Gianni Moscon, viel het beeld immers weg. Pas in de laatste kilometer, toen Peter Sagan & co al in volle sprint waren, raakte het probleem opgelost.