Matthews wil na groen ook regenboog: "Gaat dit over mij of over Sagan?"

24/09/17

Als Michael Matthews (26) wereldkampioen wordt, zou dat in lijn met het boerenjaar van Sunweb zijn. En Sagan of niet, de Australiër kijkt vooral naar zichzelf. "Sagan praat niet over mij, waarom zou ik dan over hem praten?"

Het succesjaar van Sunweb straalt ook af op dit WK. De Nederlandse ploeg won al de ploegentijdrit en Tom Dumoulin de individuele tijdrit. Maar ook zijn ploegmaat Matthews gaf Sunweb anno 2017 al veel redenen om te vieren. In de Tour trad hij helemaal uit de schaduw van Sagan - geholpen door diens uitsluiting. Matthews pakte niet alleen het groen, wat bij de start nog een mission impossible leek, maar won ook twee ritten en deelde toen mentaal een tik uit aan Greg Van Avermaet. Die vorm hield Matthews na de Tour intact. In vier eendagskoersen eindigde hij niet lager dan top acht. In de Canadese GP van Quebec - een parcours dat op de kortere afstand na niet gek veel verschilt van Bergen - hees Matthews zich op het podium na Van Avermaet en winnaar Sagan. "Mooi, alleen nu nog de volgorde op het WK veranderen", kopieerde Matthews toen de woorden van Van Avermaet. Maar in Bergen zal Matthews het zonder de expliciete hulp van Sunweb moeten klaren. Hij start wel als uitgesproken kopman bij de Australische ploeg. "Dat maakt het makkelijker om een wedstrijdplan op te stellen", zegt Matthews. "Ze vertrouwen op mij dat ik een resultaat kan halen, hopelijk kan ik het afmaken." Dan zal Matthews dus zijn voormalige plaaggeest moeten kloppen. Dat hij zich liever niet te veel focust op Sagan, blijkt wanneer we bij Matthews wat doorvragen over hoe hij de kansen van Sagan inschat op een derde wereldtitel op rij - een unicum: "Is dit een interview over Sagan of over mij?" Matthews maakt zijn punt zo: "Ik moet met Sagan geen competitie voeren in een interview, wel op de fiets. Ik blok die vragen wat af, anders gaat het de hele tijd over 'Sagan versus mij'. Sagan praat niet over mij, waarom zou ik dan over hem praten? Dat is gewoon fair. Ik zie hem als een van de tien of vijftien jongens met dezelfde ambitie op de WK-titel." Geen superman dus die er bovenuitsteekt? "Dat is de indruk van de buitenwereld. Maar Greg is ook heel sterk, zeker dit seizoen." Liever dan over zijn rivalen te praten, kijkt Matthews naar zichzelf: "Ik focus alleen op mezelf en mijn team. Als je tegen iemand rijdt, eindig je als tweede. Zolang ik alles goed doe met de steun van mijn Australische teammaats, sta ik er goed voor." Dat heeft ook de voorbije Tour bij Sunweb hem geleerd: "Dit jaar viel in de Tour alles in de plooi waar ik jaren hard voor gewerkt heb. Ik won exact de twee ritten die mijn team en ik aangekruist hebben. We wisten perfect wat te doen." Het WK winnen zou het ultieme orgelpunt zijn, beseft Matthews. In 2015 in het Amerikaanse Richmond rook hij er al eens aan als tweede na Sagan. "Die dag was ik echt goed, maar ik dacht dat het in de finale op een sprint zou uitdraaien. Toen Peter aanviel op de klim, reageerde ik te laat. Ik ging pas toen hij al over de klim was. Nu weet ik dat ik klaar moet zijn voor alle scenario's op een WK, zoals een loterij." Op de WK-erelijst staat tot nu pas één landgenoot van Matthews. Cadel Evans in Mendrisio 2009. Matthews glundert: "Ik reed toen bij de beloften, al mijn helden zaten in het Australische profteam. Cadel zien winnen was een droom voor mij. Hij gaf me een perspectief als prof. Dat Cadel als Australiër het WK kan winnen, deed me geloven dat het op een dag ook voor mij raak kan zijn."

Peter Sagan (27) kan de eerste renner worden die drie keer op rij wereldkampioen wordt. "Ik voel me goed. Waar ik op hoop? Op goed weer. En verder? Ik zag op tv dat er veel volk komt kijken naar de wedstrijden, dat is leuk." Omdat hij sukkelde met een verkoudheid paste hij vorig weekend voor de ploegentijdrit. Zijn grootste nadeel straks is dat hij de zwakste ploeg van allemaal heeft.



Boasson Hagen

Heeft er zijn beste seizoen in vele jaren opzitten en hoewel hij het kopmanschap moet delen met Kristoff, is hij voor de meeste Noren de enige echte kanshebber op goud. "Ik voel me heel goed. Ik denk dat ik de voorbije maanden en weken getoond heb dat ik conditioneel klaar ben. Het parcours is op mijn lijf geschreven. Wat onze tactiek zal zijn? Ga ik niet zeggen. Dat is geheim. We zijn mee de favorieten, de concurrentie kijkt al genoeg naar ons."



Kwiatkowski

In 2014, in het Spaanse Ponferrada, pakte hij al goud. Hij is klaar voor een remake en is van niemand bang. "Sagan? Ik kijk ernaar uit om met hem te koersen. Want ik weet dat als hij er vooraan bij is, dat het dan hard gaat en dat de sprinters overboord moeten. Dat zou ik graag zien gebeuren."



Van Avermaet

"Dit parcours biedt mogelijkheden voor ons. Salmon Hill is een mooie klim, maar niet onoverkomelijk." De helling moet twaalf keer worden bedwongen. Daarna volgt mogelijk een sprint tegen mannen als Sagan. "Daar ben ik niet bang voor. Ik heb hem al geklopt."



Alaphilippe

Dé 'dark horse' van Philippe Gilbert. Zijn Franse ploegmaat is goed en wel hersteld van de knieoperatie die hem uit de Tour hield en reed in de Vuelta naar ritwinst. "Die inspanningen zijn verteerd. Ik ben mijn focus blijven houden en aan mijn conditie blijven werken in het vooruitzicht van dit WK. Het veeleisende parcours ligt me/ons. Ik verwacht een lange, slopende wedstrijd. De regenboogtrui is mijn enige doel."



Dumoulin

Geen twee zonder drie? Kan Tom Dumoulin (26) na de ploegentijdrit en de individuele tijdrit ook de wegrit winnen? "Ik ben geen topfavoriet zoals ik dat wel was voor de tijdrit", zegt de Nederlander. "Ik ben bijna altijd de traagste van een groepje, dus het wordt heel moeilijk om te winnen. Ik ben ook niet sterk genoeg om iedereen uit mijn wiel te kletsen. Ik moet van een leep moment gebruikmaken en dat ga ik zeker proberen. Ik heb een voorkeur voor slecht weer, want dan weet je zeker dat de echte mannen overblijven."



Gaviria

Quintana, Henao, Uran... Beter kan Gaviria bij Colombia niet worden omringd. Zijn zeges in Groot-Brittannië en Koolskamp namen de laatste twijfels weg. "Sinds mijn terugkeer na een blessure aan het linkerbeen heb ik elke dag een stap vooruit gezet, maar ik blijf toch met wat twijfels zitten. We hebben een sterk team. Maar of dat ook zal leiden tot de allereerste Colombiaanse wereldtitel ooit? (lacht) Ik doe mijn best."



Gilbert

"De lijst met mannen die geloven dat ze hier iets kunnen doen, zal lang zijn. Maar pas op: de omloop is wel heel technisch, ook bij droog weer. Veel bochten, veel remmen en veel opnieuw optrekken."



Kristoff

"Ik denk niet dat ik Van Avermaet zal kunnen volgen als hij op de laatste klim demarreert. Als hij, of een van de andere toppers, vol gaat vanaf de voet, ben ik er niet meer bij op de top. In een sprint daarentegen... Ofwel sprint ik voor goud, ofwel word ik veertigste. Ik denk niet dat ik thuisvoordeel heb. Ik woon in Stavanger, ik ken de wegen in Bergen niet beter dan de buitenlanders."



Trentin

Vier ritzeges in de Vuelta én bingo in de Primus Classic: samen met Viviani is Trentin dé man in vorm bij de Azzurri. "Die zeges brachten me in de zevende hemel en gaven me vertrouwen. Peter Sagan is de torenhoge favoriet, de enige die vijf sterren achter zijn naam verdient. Maar ook wij gaan vol voor de wereldtitel."



Viviani

Vijf keer raak in twee weken (Hamburg, twee ritten in Poitou-Charentes, de Bretagne Classic en een rit in Groot-Brittannië): dan ben je klaar voor het WK. "Italië heeft het sterkste blok van het hele deelnemersveld en scoort conditioneel het hoogst. We hebben verschillende kaarten om te spelen. Zelf ben ik 'l'uomo in piú', de joker van het team."



Wellens

"Of ik een joker ben? Dat is veel gezegd." Tim Wellens kent zijn plaats in de Belgische ploeg. "We hebben twee speerpunten: Gilbert en Van Avermaet. Als alles, maar dan ook álles meezit, kan het iets voor mij zijn."