Belgische kopvrouw beleeft ontgoochelende middag in Bergen: D'hoore maakt nu al kruis over WK 2018

Bart Audoore in Noorwegen

23/09/17 - 19u01

© photo news.

Ze hoopte op een mooi resultaat, maar ze wist dat dat wellicht te hoog gegrepen zou zijn. Jolien D'hoore, de leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen, haalde het einde van het WK niet. "Het was gewoon te zwaar", zei ze. In de finale stapte ze af. Meteen maakte ze ook een kruis over het WK van volgend jaar in Innsbruck.

D'hoore is niet van gisteren: een WK in Oostenrijk, dat betekent klimmen, veel klimmen. "En dat kan ik niet", zei ze eerlijk. "Ik heb mijn kwaliteiten, ik heb een sterke sprint, maar ik heb ook mijn beperkingen en de grootste is dat ik niet makkelijk bergop rijd."



Dat maakte de titelstrijd in Bergen nog eens duidelijk. "Ik wist vooraf dat het parcours lastig was. Ik had gehoopt dat ik toch zou meegaan tot de finale. Ik had zelfs een plan: vier ronden rustig blijven en dan meeschuiven met een vlucht die hopelijk ver zou dragen. Maar halfweg koers, het moment dat ik vooraf had uitgekozen, blokkeerden mijn benen. Ik parkeerde. Mijn hoofd wilde nog wel, ik heb alles geprobeerd, kleiner geschakeld, groter geschakeld, maar het was op. Ik had duidelijk geen superdag."



"En dan liegt zo'n parcours niet", ging D'hoore verder. "Je kan wel een keer terugkeren, maar dan weet je dat het bij de volgende beklimming weer moeilijk wordt. Ik wist dat dit kon gebeuren, maar toch komt het hard aan. Ik ben echt ontgoocheld. Ik ben een winnaarstype, ik wil altijd het beste."



Bondscoach Ludwig Willems sprong in de bres voor zijn kopvrouw en haar collega's. "Ik zou het jammer vinden als er conclusies getrokken worden op basis van deze ene dag", zei hij. "Dat zou niet fair zijn. Dit was best wel een mooi seizoen voor het Belgische vrouwenwielrennen. We staan zesde op de UCI-ranking."



D'hoore won 12 UCI-wedstrijden: niemand in het hele peloton deed beter. "Ik ben nu aan rust toe", zei de Oost-Vlaamse. Daarna hoopt ze de draad opnieuw op te nemen bij haar nieuwe ploeg, Orica-Scott. Het eerste doel van het nieuwe seizoen wordt het WK piste in Apeldoorn (28/2-3/4). Daar verdedigt ze haar wereldtitel ploegkoers met Lotte Kopecky. Lees ook Nederlandse vrouwen domineren WK: Blaak soleert naar wereldtitel, Belgen schieten tekort