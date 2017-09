Nederlandse vrouwen domineren WK: Blaak soleert naar wereldtitel, Belgen schieten tekort

XC

23/09/17 - 17u37

© belga.

video Chantal Blaak heeft in Bergen de wereldtitel op de weg veroverd. De Nederlandse reed in de slotfase weg uit een elitegroepje en soleerde vervolgens naar het goud. Katrin Garfoot sprintte naar de tweede plek, het brons was voor titelverdedigster Amalie Dideriksen.

De vrouwen maakten zich vandaag op voor het langste WK wielrennen ooit: 152,8 kilometer, acht ronden van 19,1 km. Meteen slecht nieuws vanuit het Belgische kamp: Jessy Druyts moest vroeg in de wedstrijd opgeven na een val. Bleven er slechts drie landgenotes over: Jolien D'hoore, Ann-Sophie Duyck en Kelly Van den Steen.



Iets na halfweg kwam D'hoore al voor het eerst in de problemen op de lastige Salmon Hill. Ook de Italiaanse medaillekandidaat Elisa Longo Borghini had het moeilijk met het hoge tempo van de Nederlandse vrouwen. D'hoore en Borghini zouden later nooit meer in het stuk voorkomen.



Onze noorderburen namen de koers in handen en stuurden met Lucinda Brand en Amy Pieters twee rensters vooruit. Zij werden vergezeld door Alice Barnes en Gracie Elvin. Met nog twee ronden voor de boeg was ook hun liedje uitgezongen. Een uitgedund peloton dook de finale in, waar Duyck zich als enige landgenote liet opmerken.



Van der Breggen opent debatten

Vervolgens mengden de grote kanonnen zich in de strijd. Anna van der Breggen duwde stevig op de trappers, onder meer Annemiek van Vleuten, Katarzyna Niewiadoma, Lizzie Deignan en Pauline Ferrand-Prévot volgden haar spoor. Een kopgroep van elf rensters sloeg meteen een knappe bres op het peloton, maar niemand wilde meewerken met de Nederlandse dames. Zo kon de meute met Marianne Vos en co alsnog terugkeren.



Net voor het ingaan van de slotronde zonderden Chantal Blaak -wederom iemand van Oranje-, Hannah Barnes en Audrey Cordon-Ragot zich af. Het trio maakte gebruik van het steekspel tussen de favorieten om een kleine halve minuut bij elkaar te fietsen. Op de laatste passage van de Salmon Hill maakten Van der Breggen, Van Vleuten, Niewiadoma en Garfoot de sprong naar voren. Zeven leidsters voorin, één van hen zou wereldkampioen worden.



Blaak rook op een achttal kilometer van de streep haar kans. De renster van Boels - Dolmans Cycling Team snelde weg uit de kopgroep. Bij haar vorige metgezellen werd er geaarzeld en daar maakte de Nederlandse handig gebruik van. Niewiadoma probeerde meermaals het bruggetje te slaan, maar de Poolse werd telkens teruggefloten door Van Vleuten en Van der Breggen. Nederland boven. Blaak soleerde naar het goud. In de achtergrond werden de achtervolgers in extremis opgepeuzeld door het peloton. Katrin Garfoot sprintte naar het zilver, titelverdedigster Amalie Dideriksen werd derde. Duyck werd eerste landgenote op de 29ste stek.