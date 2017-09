Julius Johansen wint mannenwegrit bij junioren, onfortuinlijke Belgen spelen geen rol van betekenis

Door: redactie

Julius Johansen is de nieuwe wereldkampioen bij de junioren. De Deen ging op vijftien kilometer van de meet solo en rondde de onderneming knap af. Onze landgenoten speelden mede door enkele tuimelpertes geen rol van betekenis.

Johansen had aan de finish, na 133,8 km koers, een voorsprong van 51 seconden op de Italiaan Luca Rastelli, die zilver won. Het brons ging naar Michele Gazzoli, een andere Italiaan.



De Belgen, die door meerdere valpartijen behoorlijk wat pech kenden, haalden de top tien niet. De 18-jarige Johansen, eerder dit WK zesde in de tijdrit, volgt op de erelijst zijn landgenoot Jakob Egholm op.



Deze namiddag staat de wegwedstrijd voor de elite vrouwen op het programma. Zondag is het de beurt aan de mannen.