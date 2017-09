Beloften maken het niet waar: ontgoocheling bij kopmannen, knechten en coach

Bart Audoore in Noorwegen

22/09/17 - 20u32

Bjorg Lambrecht. © belga.

Het WK voor beloften viel serieus tegen. De Belgen speelden niet mee voor de prijzen. De ontgoocheling was compleet.

We kregen alleen maar beteuterde gezichten te zien na afloop van de race. Bondscoach Jean-Pierre Dubois zei teleurgesteld te zijn omdat zijn jongens "de koers niet mee hadden kunnen kleuren". "Want daar had ik wel op gerekend", zei hij. "Los van het resultaat hoopte ik dat we zouden doen zoals de Fransen: de koers mee bepalen." Elk van zijn jongens had zijn eigen verhaal waarom dat niet lukte. Piet Allegaert (86ste) reed lek op 75 kilometer van het einde. "Een heel slecht moment, want ze begonnen toen net volop te koersen. Het kostte te veel krachten om terug te keren." Collega Jasper Philipsen (99ste), een van de kopmannen, zag er nog een stuk ongelukkiger uit. "Ik ben heel ontgoocheld", zei hij. "Ik was echt slecht. Mijn lichaam wilde gewoon niet mee. Ik had geen enkele kracht." Philipsen sukkelde met zijn maag en darmen in de aanloop naar het WK, nam daarvoor antibiotica, maar was duidelijk niet voldoende hersteld. "Zo spijtig", kreunde hij.

Even later kwamen ook Stan Dewulf (32ste) en Emiel Planckaert (19de) hun verhaal doen. De eerste had zich helemaal leeggereden om de ploegmaats voorin te houden, de tweede had nog gehoopt op een beter resultaat in de sprint voor brons maar zat ter ver. "Anders had de top tien misschien nog gekund."



Senne Leysen (110de) werkte hard in het begin en deed daarmee wat van hem verwacht werd.



En dan was er Bjorg Lambrecht (15de), de belangrijkste pion bij de beloften. Hij versnelde een paar keer op Salmon Hill en schoof tijdens de laatste passage mee over de top met de eerste achtervolgers, maar ook hij kwam niet in de buurt van een medaille. "We zijn in de tweede koershelft gaan versnellen omdat het te traag ging. De koers moest harder gemaakt worden. Ik heb een paar keer aangevallen: bergop was ik zeker bij de beteren, maar er wilde niemand met me meewerken. Bij het begin van de laatste afdaling zat de jongen die won nog in mijn wiel. Ik kan wel wat dalen, maar wat hij deed, was niet normaal. Geschift hoe hij naar beneden ging, ik wilde hem echt niet volgen. Vijftiende is niet slecht, maar ik had op meer gehoopt. Podium of zelfs winnen."