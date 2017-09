Fransman Benoit Cosnefroy kroont zich tot wereldkampioen bij de beloften

Bewerkt door: MH

22/09/17 - 18u05 Bron: Belga

Benoit Cosnefroy © TDW.

De Fransman Benoit Cosnefroy heeft zich vandaag in het Noorse Bergen tot wereldkampioen wielrennen bij de beloften gekroond. De 21-jarige Cosnefroy, uitkomend voor AG2R, toonde zich na een rit van 191km in de regen uiteindelijk de sterkste.

Cosnefroy, sinds enkele maanden prof bij AG2R La Mondiale, toonde zich na een koers over 191 km de beste voor de Duitser Lennard Kamna. De twee ontsnapten in de slotkilometers uit het peloton en mochten in een onderling duel sprinten om de zege.



De Deen Michael Svendgaard won op drie seconden de spurt van een beperkte groep en mocht het brons mee naar huis nemen. Geen enkele Belg haalde de top tien.



Cosnefroy volgt op de erelijst van de U23 de Noor Kristoffer Halvorsen op. Die moest vrijdag in de slotronde lossen uit het peloton en maakte zo geen aanspraak op een nieuwe titel.