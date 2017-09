Bondscoach Ludwig Willems legt vinger in de wonde na WK meisjes-junioren: "Nóg meer voor leven, nóg harder werken"

Joeri De Knop in Noorwegen

De Belgische meisjes-junioren reden een roemloos WK. In de finale moesten ze op Salmon Hill onherroepelijk passen. Het deed bondscoach Ludwig Willems de gepaste conclusie trekken. "Het potentieel is aanwezig. Maar het is nog héél veel werk."

Shari Bossuyt en Alana Castrique gingen al vroeg voor de bijl. Lotte Rotman klampte het langst aan, maar ook zij moest uiteindelijk passen op de enige echte gecatalogeerde klim. "Die was iets te lastig. En het tempo lag iets te hoog", stelde Willems vast. "Het is hét algemene pijnpunt in het Belgische vrouwenwielrennen, zowel bij de elite als bij de jeugd: als er vol gas wordt gereden op een parcours als dit, komen we tekort. Op zich reden onze meisjes geen slechte race, een complete afgang werd het niet. Maar het was onvoldoende om mee te spelen op het allerhoogste niveau."



"Laat het een leerschool zijn. Een duidelijk signaal dat ze zich niet zomaar mogen neerleggen bij de vaststelling dat ze in België bij de beteren zijn en dat er nog een hele weg af te leggen valt om de kloof met de internationale top te overbruggen. Concreet betekent dat: er nóg méér voor leven, er nóg harder voor werken. Shari Bossuyt, bij voorbeeld, heeft wel degelijk potentieel. Anders word je niet achtste in het WK tijdrijden en achtste in de EK-wegrit. Maar er is nog veel progressiemarge."