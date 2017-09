WK-ploegentijdrit op verzoek van teams geschrapt vanaf 2020 - Pirrone wint ook wegrit bij junioren

Bewerkt door: PL

22/09/17 - 12u38 Bron: Belga

© photo news.

De ploegentijdrit bij de WK wielrennen voor mannen en vrouwen wordt vanaf 2020 niet meer verreden. Dat heeft de nieuwe voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI aangekondigd.

"In Innsbruck in 2018 en in Yorkshire in 2019 worden deze WK-wedstrijden nog wel gehouden, maar vanaf 2020 niet meer. Deze tijdritten worden op verzoek van de teams afgeschaft'', liet de 44-jarige Fransman weten bij Direct Velo. De tijdritten voor merkenteams werden in 2012 voor de eerste keer in het WK-programma opgenomen. De animo om deel te nemen, was de laatste jaren echter niet zo groot. In Doha verschenen vorig jaar bij de mannen slechts acht WorldTourteams aan de start. In Bergen streden afgelopen zondag elf ploegen mee. Zowel bij de mannen als vrouwen zegevierde Team Sunweb.

Italiaanse juniore Pirrone pakt de dubbel

Elena Pirrone is de nieuwe wereldkampioene bij de junioren dames. De Italiaanse soleerde vandaag naar de zege in het Noorse Bergen en haalde het voor de Deense Emma Cecilie Norsgaard, die de sprint om de tweede plek won. De Italiaanse Letizia Paternoster vervolledigde het podium. Onze landgenoten kwamen niet in het stuk voor. Voor Pirrone is het haar tweede wereldtitel, eerder deze week won ze ook goud in het tijdrijden.



De juniores kregen 76,4 km voorgeschoteld in Bergen, vier rondjes en dus vier keer Salmon Hill. Een lastig parcours voor de dames en halfweg koers telde het peloton nog slechts 22 rensters. Onder hen waren onze landgenotes, Alana Castrique, Shari Bossuyt en Lotte Rotman nog steeds van de partij.



Maar de wedstrijd werd een ware afvallingskoers en finaal zouden de drie dames uit de kopgroep verdwijnen. Het was de Italiaanse Pirrone die wegsprong in de voorlaatste ronde en voorop bleef. Ze soleerde naar de zege. Twaalf seconden later won de Deense Emma Cecilie Norsgaard de sprint om zilver. Lotte Rotman werd eerste landgenote op een 29e plek op 4:12, voor Alana Castrique (34e) en Shari Bossuyt (40e).



Deze namiddag staat in Bergen de wegrit voor de mannen beloften op het programma.