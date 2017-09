"Wereldkampioen worden voelde aan als het winnen van een eerste topklassieker"

GEERT LAMBAERTS IN ITALIË

Een derde keer op rij de regenboogtrui ­veroveren: dat is zondag dé uitdaging van ­Peter Sagan. Het zou ongezien zijn. Vijf ­renners kregen ooit de kans om het te doen. Paolo Bettini (43) waagde als laatste in het ­rijtje vergeefs een poging in 2008.

Zeg dat wel, maar we vinden dat veel minder erg dan wat u in 2008 meemaakte. Alessandro Ballan werd wereldkampioen. Hoe erg vond u het om uw ultieme doel niet te bereiken?

"Eerlijk, ik maalde er niet om."

Dat kunnen we moeilijk geloven.

"Het was een heel bijzonder WK om enkele redenen. Ik kon iets ongeziens presteren en daags voor de koers besliste ik om ermee te stoppen. Varese zou mijn laatste wedstrijd worden. Mijn conditie was top, beter dan de jaren voordien toen ik in Salzburg en Stuttgart won. Ik mocht niet afgaan. Dat schrok me niet af. Alles zat goed. Tot de koers begon. Al snel merkte ik dat de Spanjaarden alleen mijn wiel viseerden. Ik gedroeg me als een echte prof en gaf Rebellin, Cunego en Ballan de kans om te anticiperen. Het was een nieuwe tactiek die we tijdens de koers bespraken. Ik zei: 'Proberen maar jongens, speel jullie troefkaarten uit.' Lukte het niet, kon ik aan het eind nog iets proberen te forceren met wellicht Freire of Valverde in mijn zog. Zover kwam het niet, want het liep goed voor Ballan. Hij won voor Cunego. Het doel vooraf was om de titel in eigen huis te houden. Vincere insieme (samen winnen, red.), weet je wel. Heb ik geleerd van Patrick Lefevere toen ik met Museeuw en Boonen in een ploeg zat. Dat deden we in Varese. Voor de derde keer op rij een Italiaan die wereldkampioen werd, dat was haast uniek."

Klopt, het was toen 50 jaar geleden dat de Belgen het deden met Stan Ockers en Rik Van Steenbergen.

"Serieus? Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan."

Was het moeilijk om uw eigen ambities op te offeren?

"Bah neen, als ik een egoïst was geweest, had ik kunnen zeggen: iedereen rijdt voor mij in mijn laatste koers. Maar zo steek ik niet in mekaar. Mijn ploegmaats hadden me bovendien de jaren voordien geholpen. Ik moest iets terugdoen. Met mijn ploegmaats van toen heb ik nog altijd een goed contact. Voor hen ben ik nog steeds 'Il Capitano'. Dat is me veel waard. Zoals het me ook wat doet dat ik nog steeds tot het clubje van renners met twee wereldtitels op rij behoor."

U zit daar in goed gezelschap met Georges Ronsse, Rik Van Steenbergen, Rik Van Looy, Gianni Bugno en Peter Sagan. Voor Eddy Merckx is er voor een keer geen plaats.

"Ik heb er met Eddy al meermaals over gesproken. Hij zegt dan steeds: 'Ik heb zoveel gewonnen, maar jij hebt iets gedaan wat ik niet heb gekund: een olympische medaille winnen!' (proest het uit) Dat horen van Merckx is mooi en zeker als je er kan aan toevoegen: 'Ik heb ook twee WK's op rij gewonnen.'"