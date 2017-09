Doorgroei Belgisch talent verloopt goed, maar kan nóg beter: "Waak over die jongens"

Joeri De Knop

22/09/17 - 06u00

Bjorg Lambrecht. © photo news.

Van de 66 Belgen die de voorbije vijftien jaar het U23-WK reden, werden er liefst 64 prof. Zestien op WorldTourniveau, waarvan driekwart de mondiale top vijftig haalde. Niet slecht. Maar alles kan beter, vindt ex-bondscoach en huidig Sporza-cocommentator José De Cauwer. "Er is vooral nood aan degelijke psychologische begeleiding."

"Je kan ze niet allemaal 'redden'." De Cauwer weet waarover hij spreekt. Hij zag sterren komen, maar vooral ook sterren gaan. "Een enorme 'drop out' op 18 jaar", stelde hij vast. "Tuurlijk kan een adolescent op fysieke en mentale limieten botsen - wielrennen vereist continue toewijding en opoffering, je moet dat willen blijven opbrengen. Dan stopt het. Maar het is ook de leeftijd waarop je je rijbewijs haalt, een auto koopt en het leven met al zijn verlokkingen en geneugten je breed toelacht." En je jezelf existentiële vragen stelt. 'Is het dit?' Wil ik dat wel?' "Serge Pauwels, bijvoorbeeld, veranderde ooit van vriendin omdat dat meisje totaal niks met koers had. Het ís ook niet evident, hé. 'Je fiets móet boven je lief gaan', durft het dan domweg klinken in Vlaanderen. Leg dat maar eens uit aan zo'n meisje."



Gilbert en Van Avermaet. Van het potentiële, beschikbare talent groeiden er sinds de overstap van Tom Boonen in 2002 nog welgeteld twee uit tot wereldtopper. Tien haalden de subtop. "Normale stats", vindt De Cauwer. "Noem mij nog eens één grote belofte die is weggedeemsterd? Frank Vandenbroucke, oké. Da's een geval apart. Maar voorts? Pieter Jacobs, misschien. Die als junior al lichamelijk volgroeid was. En daarna geen vooruitgang meer boekte." Ook huidig bondscoach Kevin De Weert dichtte De Cauwer een grotere carrière toe. Daar speelde een andere factor. "Hij heeft het niet makkelijk gehad bij zijn profdebuut. Kevin wilde zijn status van topbelofte hard maken, maar werd daarin abrupt teruggefloten door de gevestigde interne orde bij Rabobank. 'Hey, niet met ons', liet die hem duidelijk verstaan." Lees ook Belgische junioren outsiders voor medailles: "Geschrokken van hoge niveau" - Beloften geloven in hun kansen Kevin De Weert en Tom Boonen op het WK in Lissabon voor junioren (2001). © photo news.

Pijnpunt, volgens De Cauwer. "Een team moet dat zelf (aan)voelen. 'Ze zijn die jongen aan het pakken, we moeten ertussen kruipen en ingrijpen'. Daar moet écht iemand over waken. Voorbeelden legio van klasrijke maar introvertere types die bedeesd in een hoekje kruipen en daar niet meer durven uitkomen. Met dank aan de oudere profs, die zich maar wát graag verkopen als wegkapiteins en hoeders van de jeugd. Steun? Schouderklopjes? Verwacht ze niet van hen. Als je niet toevallig die 'trendy boy' bent, vinden ze je al snel 'genen toffe' en houden ze je klein. Het gaat er hard aan toe, hoor. Op zo'n moment heb je een degelijke mental coaching nodig. Mensen die het wereldje kennen en bescherming bieden. Áls er nog progressiemarge is, dan zeker op vlak van psychologische begeleiding."



Dan zijn ze bij Sunweb, dé succesploeg van 2017 en het lopende WK, een stap verder, vindt De Cauwer. Daar teren ze op eigen kennis en knowhow in elk specifiek vakgebied, met een 'expert-driven team'. "En laten ze de coaching van hun renners niet over aan derden. Met alle respect voor ploeg en atleet, maar wat met Louis Vervaeke gebeurde bij Lotto-Soudal (Vervaeke belandde, ondanks zijn onmiskenbare talent en adelbrieven bij de U23 op een dood spoor, red.)... Dat mag toch niet kunnen. Neem die jongen verdorie toch zélf in handen. Zo gaat het nu eenmaal, anno 2017. Systeem! Ik ben er vast van overtuigd dat Louis in 2018 bij Sunweb wél gaat scoren."