Jolien D'hoore en co staan zaterdag voor loodzware opdracht in weg-WK: "We moeten anticiperen"

Joeri De Knop in Noorwegen

21/09/17 - 12u54

Jolien D'Hoore en Ann-Sophie Duyck op archiefbeeld. © photo_news.

Geen 'mission impossible' voor Jolien D'hoore, dat WK. Maar ingewikkeld wordt het alleszins. Als Nederland in de finale zijn zware artillerie bovenhaalt, is het dekking zoeken. "Of anticiperen", weet D'hoore wat haar te doen staat.

Toen waren ze nog met... vier. Kopecky viel geblesseerd af. Ook Druyts (gebroken polsbeentje) en Duyck (heup en onderrug) sukkelen, maar verbijten voorlopig de pijn. Een gehavende en gedecimeerde selectie dus. "Meer WK-waardige meisjes voor dit lastige parcours zijn niet voorhanden", betreurt bondscoach Ludwig Willems. "Of het zou Vekemans moeten zijn, maar Anisha is een heel seizoen out met een virus. De rest bespaar ik liever een pijnlijke ervaring. Ik herinner me nog mijn allereerste WK ooit als bondscoach, in Verona 2004. Na de eerste klim van de Torricelli waren al twee van de drie Belgische deelneemsters gelost. Daar leerde ik een belangrijke les. Je bewijst die meisjes geen dienst met zo'n selectie."



Druyts is een offensief ingesteld type. En Duyck verteert het glooiende circuit in Bergen met haar klimcapaciteiten veruit het best. Ze passen als gegoten in het tactisch plan. "We mogen niet afwachten en ons blind naar de slachtbank laten leiden", vindt Willems. "Anticiperen en voluit meekoersen", vult Jolien D'hoore aan. "En met zoveel mogelijk rensters de finale proberen rijden." Duyck: "Op een slimme manier. En toch zo economisch mogelijk. Alle mogelijke bondgenoten zijn daarbij welkom." Lees: dit wordt geen simpele opgave. "Een scenario zoals in Valkenburg 2012, daar tekenen we voor", brengt Willems in herinnering. "Toen reed iets voor half wedstrijd een groep weg met een aantal subtoppers. Vos sprong er op de Cauberg nog als enige naartoe en de koers was gereden."



Dat ze de lat voor zichzelf hoog legt, zweert D'Hoore. Dat doet ze immers altijd. "Maar ik ben ook realistisch: dit is geen parcours op mijn maat. Onze tactiek hangt een beetje samen met de manier waarop er zal worden gekoerst. Als Van der Breggen en co. er van in het begin de pees opleggen, wordt het moeilijk. Feit is: ik móet iets ondernemen. Doel was om zo fris mogelijk aan de start van dit WK te komen en dat is gelukt. Ik heb de benen. En wil er iets mee doen. (lacht) Misschien denken ze in het peloton wel 'och, dit is te zwaar voor haar' en laten ze me rijden." Spaarstand op 'out', met andere woorden. Ook al beschikt ze over de spurtsnelheid om in de laatste rechte lijn te verrassen. "Ik zou alles op die laatste ronde kunnen zetten. Maar dat doen de betere klimmerstypes ook. En als die gaan, kom ik tekort. Dus moet ik zorgen dat ik eerder weg ben. En niet te berekend koers." D'hoore bouwt na het WK een rustperiode in en verschuift haar focus dan richting baan. Van 10 tot en met 12 november rijdt ze de tweede Wereldbekermanche in Manchester en aansluitend het omnium op de Zesdaagse van Gent. Het WK in Apeldoorn (28 februari-4 maart 2018) staat nu al rood aangestipt in haar agenda.