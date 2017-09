Van Avermaet na verkenning van parcours: "Dit biedt mogelijkheden voor ons"

Joeri De Knop

21/09/17 - 13u30

De Belgen hebben er in Bergen een nieuwe verkenning van het WK-parcours opzitten. Om 10u30 mocht elke renner kiezen hoeveel rondjes hij zou afmalen, bondscoach Kevin De Weert volgde op de moto in hun zog. Na afloop sprak Joeri De Knop, een van onze mannen in Noorwegen, met Greg van Avermaet en Jasper Stuyven.

Het regende vanochtend lichtjes in Bergen en ook zondag zal het weer een bepalende rol spelen, denkt olympisch kampioen Greg Van Avermaet. "Een mooi parcours, maar als het zondag regent kan het glad en erg gevaarlijk worden, aldus GVA. "Pas op, ik ben niet de man die om regen roept hoor. Ook als het droog blijft zal het voldoende lastig zijn, met dank aan het aantal kilometers (267,5, nvdr). Dit parcours biedt mogelijkheden voor ons. Salmon Hill is een mooie klim, maar niet onoverkomelijk." Die moeten de renners zondag twaalf keer over. Ook over de finish klaagt Van Avermaet niet. "Op 500 meter van de streep gaat het wat licht bergop - daar kan je je positioneren." Om dan te sprinten tegen Sagan? "Daar ben ik niet bang voor. Ik heb al bewezen dat ik hem kan kloppen."