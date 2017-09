Van Avermaet na verkenning WK-parcours: "Dit biedt mogelijkheden" - Gilbert: "Uitkijken om niet weg te glijden"

Joeri De Knop

21/09/17 - 13u30

De Belgen hebben er in Bergen een nieuwe verkenning van het WK-parcours opzitten. Om 10u30 mocht elke renner kiezen hoeveel rondjes hij zou afmalen, bondscoach Kevin De Weert volgde op de moto in hun zog. Na afloop spraken Joeri De Knop en Bart Audoore, twee van onze mannen in Noorwegen, met Greg van Avermaet, Jasper Stuyven, Philippe Gilbert en Tim Wellens.

Het regende vanochtend lichtjes in Bergen en ook zondag zal het weer een bepalende rol spelen, denkt olympisch kampioen Greg Van Avermaet. "Een mooi parcours, maar als het zondag regent kan het glad en erg gevaarlijk worden, aldus GVA. "Pas op, ik ben niet de man die om regen roept hoor. Ook als het droog blijft zal het voldoende lastig zijn, met dank aan het aantal kilometers (267,5, nvdr). Dit parcours biedt mogelijkheden voor ons. Salmon Hill is een mooie klim, maar niet onoverkomelijk." Die moeten de renners zondag twaalf keer over. Ook over de finish klaagt Van Avermaet niet. "Op 500 meter van de streep gaat het wat licht bergop - daar kan je je positioneren." Om dan te sprinten tegen Sagan? "Daar ben ik niet bang voor. Ik heb al bewezen dat ik hem kan kloppen." Lees ook Naesen gaat nu toch uit van zware koers: "Sprinten na elke bocht" Bondscoach Kevin De Weert is er klaar voor

Jasper Stuyven reed twee rondjes op het autovrij gemaakte parcours. Hij vergelijkt de 'Zalmberg' (een halve kilometer aan acht procent, een kilometer aan meer dan vijf procent) met de klim La Houppe, op de grens van Henegouwen en Vlaanderen. "Die staat ook niet als bijzonder lastig geboekstaafd. Als je erop doortrekt voel je natuurlijk wel dat het weegt. Hopelijk volstaat dat om de spurters overboord te krijgen." Het parcours werd al vergeleken met de WK-omloop van Valkenburg in 2012. "Ik vind het hier technischer. Er zijn ook minder recuperatiemomenten. In Valkenburg kon je het veroorloven achterin het peloton 'op je gemak' te zitten. Dat kan hier niet en dat staat ons aan."

Philippe Gilbert (35) bleef een beetje op de vlakte na de parcoursverkenning. Samen met Jens Keukeleire en Julien Vermote had hij vier rondjes op het circuit in Bergen afgelegd - Van Avermaet deed er bijvoorbeeld maar twee - maar hij leek nog te twijfelen wat hij ervan moest denken. "Ja, het is selectief, maar ik denk dat er hier veel kunnen winnen. De lijst met renners die geloven dat ze op dit parcours iets kunnen doen, zal lang zijn. Veel zal ook afhangen van het weer: blijft het droog, dan zal de snelheid hoog liggen. Regent het zondag, dan wordt het een pak gevaarlijker. In veel bochten ligt een laagje... van iets. Ik weet niet of het gras is of zo, maar het is uitkijken om niet weg te glijden. De omloop is sowieso technisch, ook bij droog weer. Veel bochten, veel remmen, veel opnieuw optrekken."