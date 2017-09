Naesen gaat nu toch uit van zware koers: "Sprinten na elke bocht"

Bart Audoore in Noorwegen

Toen hij eind april het WK-parcours ging verkennen samen met de bondscoach, was Oliver Naesen niet onder de indruk. De omloop werd aangekondigd als een kruising tussen een Ronde van Vlaanderen en een Amstel Gold Race, maar dat moest dan toch wel de erg lichte versie zijn, vond de renner van AG2R. Op de persbabbel van vanavond klonk hij plots heel anders.

"Ik vond het parcours inderdaad vrij makkelijk, maar al de rest zegt dat het toch zwaar is", begon Naesen. Alsof de mening van anderen hem aan zijn eigen overtuiging deed twijfelen. "Jules en Phil (Vermote en Gilbert, red.) hebben het parcours ondertussen ook gezien. Zij vinden het best lastig. De renners van de andere landen die ik gesproken heb, zeggen net hetzelfde. En ik begrijp waarom: het parcours op zich valt nog mee, maar door de lange afstand (267,5 kilometer, red.) zal het automatisch een zware wedstrijd worden."



In tegenstelling tot het eentonige parcours van vorig jaar in Doha biedt Bergen wel ruimte om echt te koersen. "Dit is een echt stadsparcours", zegt Naesen. "Veel draaien en keren, veel optrekken, sprinten na elke bocht. Ook typisch aan zo'n parcours is dat het per rondje steeds iets intenser zal worden. De snelheid zal elke keer een beetje hoger zijn. Alles samen mag je ook rekenen op 3.500 hoogtemeters. Al die factoren samen zullen het lastig maken, maar het is ook echt iets voor onze ploeg. Dit is het soort koers waarin onze kansen stijgen."