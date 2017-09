Tom Dumoulin: "Had een superdag"

Bewerkt door: XC

Tom Dumoulin toonde zich heer en meester op het parcours in Bergen en hield 57.79 seconden over zilveren medaille Primoz Roglic. Het brons was voor de Brit Chris Froome, die 1:21 moest prijsgeven op de Nederlander. Dumoulin zorgde voor geschiedenis door als eerste Nederlander ooit wereldkampioen tijdrijden te worden.

Eerder veroverden Stef Clement (2007) en Dumoulin (2014) een bronzen medaille op een WK tijdrijden. Nu zorgt Dumoulin voor eeuwige roem. "Ongelooflijk", sprak hij meteen na afloop. "Ik had echt een superdag. Ik voelde me van bij de start goed. Het was jammer dat het begon te regenen, want daardoor moest ik iets meer voorzichtigheid inlassen dan voorzien. Ik had het parcours verkend onder droge omstandigheden en met die regen wilde ik de bochten toch niet te snel nemen. Vooral op het eerste deel van de klim (waar er veel haarspeldbochten lagen) kostte me dat toch wat tijd, maar daarna ging het beter."



Dumoulin klom uiteindelijk als de op één na beste naar omhoog, in een tijd van 10:11. De Sloveen Roglic was de snelste bergop met 10:06. Froome had slechts de negende tijd bergop (10:41) "Echt? Tja, het liep gewoon goed. Als je in topvorm bent, dan lukt het allemaal. Ik ben ook blij dat ik bij mijn beslissing gebleven ben om niet van fiets te wisselen. Pas gisteren hakten we daarover de knoop door en dat was toch een goede zaak."



Dumoulin won zondag met zijn team al de ploegentijdrit en is nu ook wereldkampioen. "Geweldig toch, want eerlijk gezegd had ik na zo'n seizoen, met de zege in de Giro, best wel wat moeite om weer in 'die zone' te komen, me helemaal te focussen om een goed resultaat te halen, weer om te gaan met die stress", aldus Dumoulin. " Ik had best wel stress de voorbije weken, maar op een of andere manier, toen ik hier arriveerde in Bergen viel dat van me af. Misschien was het wel het goede weer of zo, ik weet het niet, maar die stress was weg en natuurlijk toen we dan zondag, als niet-favorieten, die titel met Sunweb pakten, gaf me dat wel een boost. Het voelt fantastisch om hier de dubbel te pakken."



"Het publiek was ook geweldig onderweg. Had iedereen hier een vrije dag of zo?", grapte hij. "Er stond enorm veel volk en ook heel wat Nederlanders waren van de partij. Ik zag mijn naam heel vaak op de weg staan en zelfs een paar keer mijn gezicht. Geweldig toch, als je zo wordt aangevuurd."



Zondag volgt nog de wegrit. Dumoulin kan voor een hattrick zorgen. "Ik ben zeker van de partij en het is een mooi parcours, maar ik hoor daar helemaal niet bij de favorieten. Laat me eerst maar van deze titel genieten."