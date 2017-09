Victor Campenaerts: "Niet superbenen van EK"

Joeri De Knop in Noorwegen

20/09/17 - 19u35

Europees en vice-Belgisch tijdritkampioen Victor Campenaerts werd uiteindelijk de beste Belg. "En daar ben ik best trots op", lachte hij. "Ik wist op voorhand dat dit ab-so-luut niet mijn ding zou zijn. Los daarvan had ik geen superdag, zoals op het EK. Daar was het baf, vertrekken, binnen de vijf à tien seconden in het juiste ritme zitten, je ademhaling perfect kunnen regelen en meteen voelen dat het goed zit. Nu was het wat 'wringen'. Soit. Als je geen topdag hebt op een parcours dat je ligt, baal je verschrikkelijk. Maar op een omloop waarvan je weet 'hier kan ik nooit winnen', is dat geen ramp. Ik denk dat ik in principe iets sneller had gekund. Maar nu ook weer geen minuut. En dat moest ik wel doen om voor een medaille te kunnen strijden. Anderzijds: Kelderman rijdt me met zijn uitstekende Vueltabenen slechts op 34 seconden. Dat valt goed mee."



In tegenstelling tot zijn Belgische collega's De Plus en Lampaert wisselde Campenaerts aan de voet van Mount Fløyen wél van fiets. "Lutsenko werd iets te lang geduwd, waarna de UCI-commissarissen strenger gingen optreden. Plots mocht er níet meer worden geduwd. Velen bedachten zich. Ook Laurens De Plus reed door en klokte zelfs de op dat moment snelste tijd. 'Shit', dacht ik. De twijfel sloeg toe. Toch hield ik me aan mijn oorspronkelijke plan. Ik wist dat ik, als ex-triatleet, van de drie Belgen met voorsprong de snelste wissel in huis had. Daar vertrouwde ik dus op. Even trapte ik naast mijn pedaal, maar al bij al was het een prima switch. Dat lichter exemplaar voelde zalig aan. Ik reed er nog een sterke klim mee. (lacht) Misschien kan ik nu maar beter groteronderenner worden."



Het werd nét geen top vijftien voor Campenaerts, maar daar kon hij zich mee verzoenen. "Met een toptienplaats zou ik supercontent zijn geweest, nu ben ik gewoon tevreden. Ook al is dit resultaat geen meerwaarde meer voor mijn seizoen. Ik kende een paar dipjes maar vooral ook enkele schitterende hoogtepunten. En die wegen uiteindelijk wel door."