Lampaert: "Slotklim was er te veel aan"

Joeri De Knop in Noorwegen

20/09/17 - 19u26

© photo news.

Yves Lampaert klokte de op één na beste openingstijd (na Roglic) en reed tot de voet van Mount Fløyen nog keurig in de top twaalf. Maar de slotklim was er te veel aan voor de Belgische kampioen tijdrijden. "Anderhalve kilometer bergop had nog gekund, 3,4 kilometer nekte me", zuchtte hij. "Het maakte er uiteindelijk een echte klimtijdrit van. Drie rondjes zonder Fløyen hadden toch volstaan? Dan was nóg iedereen tot zijn recht gekomen."

Snel starten en zien waar hij zou uitkomen, was Lampaerts tactiek. "Ik had niks te verliezen." Vanochtend besliste hij alsnog niet van fiets te wisselen beneden aan Mount Fløyen. "Wel of niet: het maakte weinig verschil. In tegenstelling tot 'Pluske' geraakte ik niet aan de wattages die teamcoach Tom Steels voor me had uitgetekend. Zes watt per kilo trappen lukte niet. Niet verwonderlijk. Ik heb zo'n lange beklimmingen nog nooit goed verteerd. Ook niet in een gewone wegkoers."



Het aanstekelijke enthousiasme van de grote meute Noorse fans kon daar niks aan veranderen. "Geestig. Maar ik heb er weinig van gezien. Ik was bezig met mijn race, veel tijd om rond te kijken was er niet. En ik kon ook niet sneller, hoor. Er was wel wreed veel lawaai. We reden op een smal weggetje, ze riepen dus werkelijk ín je oren. (lacht) Ze 'tuuten' er nog van. Alles bleef redelijk gedisciplineerd. Jammer. (lacht) Ik had liever zo nu en dan een duwtje gekregen."



Ontgoocheld wilde Lampaert zich niet noemen. "Ik wist sinds de verkenning, eind april, wat ik mocht en kon verwachten. Mijn voorspelling dat dit te zwaar voor me zou zijn, kwam uit. Maar ik denk dat mijn moment in de toekomst nog wel eens zal komen. Dan zal ik wel bewijzen dat ik bij de beste tijdrijders ter wereld hoor."