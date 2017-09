De Plus blij na WK-debuut "Hele tijd aan Rio gedacht"

Bart Audoore in Noorwegen

Laurens De Plus (22) zette een eerste richttijd neer op Mount Floyen en mocht een tijdje op de hot seat zitten, maar zakte nadien, zoals verwacht, weg in het klassement. Uiteindelijk bleek hij goed voor de 22ste tijd, op 2 minuten en 35 seconden van winnaar Tom Dumoulin. "De plaats doet er niet zo veel toe", zei De Plus. "Ik ben super tevreden. Ik heb de tijdrit heel goed ingedeeld, ik kon ook het schema van Tom Steels goed volgen. Hij had me een briefje meegegeven met daarop de wattages die ik onderweg moest duwen. Dat heeft gewerkt: op de klim voelde ik me sterk en kon ik zelfs nog een beetje rapper. Ik heb alles gegeven. Ik had ook een briefje gekregen met een dagindeling voor de voorbije dagen: wanneer ik moest opstaan, wanneer ik wat moest eten, wanneer ik moest rusten... Ook dat heb ik strikt opgevolgd. Dit was een heel mooie ervaring."



"Het enthousiasme van de supporters op de klim was indrukwekkend. Ik moet ook de bondscoach bedanken. Hij heeft me enorm gemotiveerd vanuit de wagen. Hij zei me dat ik aan alle mooie momenten van de Spelen in Rio moest denken en dat heb ik gedaan (De Plus droeg daar zijn steentje bij om Van Avermaet aan de gouden medaille te helpen, red.). Op die manier voelde ik de pijn minder. Dit was mijn eerste tijdrit op een WK, maar als er in de toekomst nog van dit soort tijdritten komen, met een stevige klim erin, wil ik zeker opnieuw meedoen. Dat is echt mijn ding."

