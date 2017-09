Goud voor Nederland: Tom Dumoulin maakt favorietenrol waar op WK tijdrijden

XC

Voor het eerst heeft een Nederlander zich tot wereldkampioen tijdrijden gekroond: Tom Dumoulin. 'Turbo Tom' was over een heuvelachtig parcours van 31 kilometer in het Noorse Bergen 57 seconden sneller dan Primoz Roglic. Chris Froome moest vrede nemen met het brons. Victor Campenaerts finishte als 16de, Laurens De Plus en Yves Lampaert werden respectievelijk 22ste en 23ste.

65 hardrijders, verdeeld over zes groepen, maakten vandaag jacht op de regenboogtrui. Laurens De Plus - onze eerste landgenoot - klokte al vroeg de snelste tijd, en mocht zo even plaatsnemen op de hot seat. Vervolgens dook de ijzersterke Jan Tratnik liefst 51 tellen onder de tijd van De Plus. De Sloveen zorgde zo voor de eerste richttijd, en was op dat moment de enige die op het parcours van 31 km een gemiddelde van 40km/u haalde.



Nadien rolde Yves Lampaert van het podium. De 26-jarige West-Vlaming had onderweg meermaals de beste tussentijd, maar moest op de lastige Mount Fløyen -slothelling van 3,4 km aan 9,1%- te veel tijd prijsgeven. Hij klokte uiteindelijk af in 47'15", slechts één honderdste trager dan De Plus. Victor Campenaerts deed uiteindelijk nog beter. Hij werd met een 16de stek de beste Belg van de dag. Laurens De Plus en Yves Lampaert finishten respectievelijk als 22ste en 23ste.



Valpartij Dennis

Dat Tratnik geen wereldkampioen ging worden, werd al snel duidelijk toen de kleppers onderweg waren. Zowel Wilco Kelderman als Nelson Oliveira legden de 31 kilometer nog een stuk sneller af. Ten slotte was het uitkijken naar het duel tussen topfavorieten Tom Dumoulin en Chris Froome. Maar het werd geen tweestrijd, integendeel. 'Turbo Tom' vertrok als een speer en liep vervolgens alsmaar verder uit op de Brit. Dumoulin kreeg de meeste concurrentie van Rohan Dennis, tot de Australiër tegen de vlakte ging. Weg spanning.



Froome werd uiteindelijk nog bijna ingehaald door een indrukwekkende Dumoulin, terwijl Roglic een fantastische slotklim reed. De Sloveen veroverde dan ook - volledig terecht - het zilver. 'Turbo Tom' blies de tegenstand weg en dook nog eens 57 tellen onder de chrono van Roglic. De eerste Nederlander die zich tot wereldkampioen tijdrijden kroont, én hoe. Froome moest vrede nemen met het brons. Hij finishte op 1'21" van Dumoulin.