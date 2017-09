Belgische beloften blaken van zelfvertrouwen op WK wielrennen in Bergen: "We kunnen alles zes wereldkampioen worden"

Joeri De Knop in Noorwegen

Een 'Gouden Generatie' hebben we bij de U23. Als daar maar geen wereldkampioen van komt, vrijdag in Bergen. "We kunnen alle zes winnen", geloven Lambrecht, Philipsen en co.

Heldhaftig en onbevreesd trokken de Vikingen op strooptocht. Modelstrategie voor de Belgische beloften in de WK-wegrit. Alles op kopmannen Bjorg Lambrecht en Jasper Philipsen, goudhaantjes van de lichting. Dat is het plan. "Allebei hebben ze een superseizoen achter de rug", argumenteert bondscoach Jean-Pierre Dubois. Lambrecht (20) won onder meer Luik-Bastenaken-Luik U23 en de Vredeskoers en was tweede in de Ronde van Isard d'Ariège, de Ronde van de Savoie/Mont Blanc, de Ronde van Aosta en de Toekomstronde. Philipsen (19) verzilverde zijn (spurt)kwaliteiten in de Triptyque des Monts et Châteaux, de Ronde van Italië U23, de Ronde van de Elzas en Olympia's Tour en werd tweede in de beloftenversie van de Ronde van Vlaanderen. "Eigenlijk kunnen we hier alle zes winnen", prijst Lambrecht het collectief. Dubois knikt bevestigend. "Alleen: we kunnen niet met zes kopmannen starten." Lees ook Meisjes juniores met voorzichtige ambities naar WK: "Minderwaardigheidscomplex moet eruit"

Belgen noemen hun favorieten voor het WK (en daar zit geen landgenoot bij)

Piet Allegaert © photo news. De tactiek is simpel. "We hebben een sterke ploeg. Daarmee moeten we de koers dúrven maken en ervoor zorgen dat het veld zoveel mogelijk wordt uitgedund", zegt Dubois. "Hoe kleiner de groep waarmee we de finale aanvatten, hoe beter voor mij. Vooral de spurters moeten eraf, want die kunnen het ingewikkeld maken", vindt Lambrecht, die door de rest van het team zo fris mogelijk naar de laatste klim van Salmon Hill moet worden geloodst. "Daar wil ik alles of niets spelen." Met reële kans op succes, volgens Piet Allegaert, prof bij Sport Vlaanderen-Baloise en vervangend wegkapitein voor de afhakende Nathan Van Hooydonck. "Als Bjorg gaat, zullen er niet veel meer volgen. Ik offer me graag voor hem op. Als je negende kan finishen tussen de profs in de GP van Wallonië, dan ben je dat statuut van kopman meer dan waard."

Prima. Maar wat als... Lambrecht bot vangt? "Dan hebben we nog altijd Jasper Philipsen voor de spurt", vult Dubois aan. De Limburger gelooft in zichzelf maar stelt zich eerder bescheiden op. "In een goeie dag doe ik altijd mee. Loopt het wat minder, riskeer ik door het ijs te zakken. Soit, daar ga ik niet vanuit. Als het met een groep van dertig, veertig renners naar de streep gaat, maak ik kans." Al rijdt daar dan volgens Lambrecht beter geen Kristoffer Halvorsen (de titelverdediger, red.) tussen. "Die is, voor mij in elk geval, vijf klassen sterker." Mogelijke extra bondgenoten? Het atypisch hoge aantal kilometers (191). Lambrecht: "Die gaan hun tol eisen en de frisheid afbotten." En de voorspelde regen. Dubois: "'Vlaams' weer speelt ontegensprekelijk in ons voordeel." Philipsen: "Dit wordt een WK voor grote motoren." Bjorg Lambrecht © photo news.