Meisjes juniores met voorzichtige ambities naar wereldkampioenschap: "Minderwaardigheidscomplex moet eruit"

BART AUDOORE in NOORWEGEN

20/09/17 - 12u50

Shari Bossuyt en Lotte Rotman. © photo news.

Drie meisjes op een fiets. Raymond van het Groenewoud zou er ongetwijfeld een mooi liedje over kunnen maken, maar voor Lotte Rotman (18), Shari Bossuyt (17) en Alana Castrique (18) is er niks romantisch aan het WK. De wegrit van vrijdag, 76,4 kilometer lang, wordt hard labeur. "Geen idee waarvan we mogen dromen."

Het is een klassiek verhaal: een WK-wedstrijd bij de meisjes junioren is vooraf altijd moeilijk in te schatten. "Dat komt omdat er maar weinig internationale wedstrijden zijn voor de juniores", zegt bondscoach Ludwig Willems. "Er is weinig contact, en dus is er weinig om je op te baseren als je wil vergelijken met andere landen."



Maar uiteraard heeft de bondscoach zijn werk gedaan. In het voorjaar zijn er wel een paar internationale wedstrijden en die hebben hem een en ander geleerd. De Italiaanse meisjes, het Nederlandse blok, met Europees kampioene Lorena Wiebes op kop, en de Scandinavische rensters worden straks de grootste tegenstandsters. Of wordt het parcours de hardste dobber? De klim over Salmon Hill (1,5 km aan 6,4% gemiddeld) zal misschien niet lastig genoeg zijn om het mannenprofpeloton uit mekaar te rijten, maar voor juniores is het stevige kost.

Ludwig Willems en Alana Castrique tijdens een verkenningstocht. © photo news.

"Het is pittig", knikt Willems. "Maar ik verwacht van onze meisjes dat ze tot in de finale meegaan. Omdat de vraagtekens bij alle landen dezelfde zijn - niemand kent de concurrentie echt - is een juniores-WK vaak een afvallingskoers. De meeste rensters zijn bang om initiatief te nemen en rijden met de handrem op, de schifting gebeurt achteraan. Ik heb onze drie meisjes gevraagd om aandachtig vooraan mee te koersen: zo zullen ze het meeste energie sparen. Als je elke keer moet optrekken en opschuiven telkens nadat het peloton op een lint is getrokken, betaal je daar op het einde een prijs voor."Wat Rotman, Bossuyt en Castrique precies waard zijn, zullen we pas na de koers weten. De drie zijn voorzichtig in het uitspreken van ambities. "Ik zal content zijn als ik de koers mee kan maken", zegt de West-Vlaamse Bossuyt. "Het tijdritparcours lag me beter, maar ik wil mee vooraan koersen."