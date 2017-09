Belgen noemen hun favorieten voor het WK (en daar zit geen landgenoot bij)

Marc Ghyselinck in Noorwegen

Vijf Belgen lieten vanavond in het Thon Airport Hotel in Bergen hun licht schijnen over het wereldkampioenschap wielrennen. Dit is hun verhaal.

Tim Wellens: "We gaan er een harde koers van maken, dat is de bedoeling. Het is geen geheim dat een harde koers beter is voor de Belgen. Of ik een joker ben? Dat is veel gezegd. We hebben twee speerpunten: Gilbert en Van Avermaet. Als alles, maar dan ook alles meezit, kan het iets voor mij zijn."



"Ik heb een mooi compliment gekregen van Tom Boonen, die mijn overwinning in de GP Wallonië Merckxiaans noemde. Het is leuk om dat te horen. Sinds vorige week heb ik een heel sterk gevoel, op training en in de koers."

Jens Keukeleire: "We komen met een ploeg die de koers hard wil maken. En met renners die het kunnen afmaken. We gaan in de eerste plaats koersen om met een erg select groepje naar de meet te kunnen. We moeten de sprinters eraf rijden. Dat zal toch een beetje mijn rol zijn."



Julien Vermote: "De beklimming van Salmon Hill is lastig genoeg. Na 260 kilometer gaat dat doorwegen. Het wordt een slijtageslag. En misschien, in de laatste ronde, kan op die slotklim een klein groepje weg rijden."



Wellens: "Woensdag doen we nog een lange training van 158 kilometer, met 3000 hoogtemeters. Greg heeft gezegd dat we dat in vier uur gaan afleggen."