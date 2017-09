Zieke Nathan Van Hooydonck moet verstek laten voor wegrit bij de beloften

JDK

België kan in de wegrit voor beloften niet rekenen op Nathan Van Hooydonck. De 21-jarige renner van BMC, die gisteren een teleurstellende tijdrit reed, is ziek en moet vrijdag verstek laten, zo meldt beloftenbondscoach Jean-Pierre Dubois.

Senne Leysen vervangt Van Hooydonck vrijdag. Leysen werd zesde in de tijdrit, maar voor de wegrit werd hij aanvankelijk niet geselecteerd. Voorts zullen Piet Allegaert, Stan Dewulf, Bjorg Lambrecht, Jasper Philipsen en Emiel Planckaert van de partij zijn.



Zwakke tijdrit

Nathan Van Hooydonck reed gisteren lek na zo'n 2 km in de tijdrit, werd 49ste en strandde op zes minuten van de wereldkampioen. Niet alleen zijn lekke band veroorzaakte dus die slechte prestatie, Van Hooydonck is ziek. Dat werd gisteren al vastgesteld en manifesteerde zich verder vandaag. Hij had 38,5 graden koorts en kan dus niet koersen.