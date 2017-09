Veel minder flashy dan de Rode Duivels: zo arriveerden Van Avermaet en co in Bergen

TLB

19/09/17 - 19u40

Ook Greg Van Avermaet begroet De Weert. © photo news.

Kopman Philippe Gilbert en Julien Vermote (allebei Quick.Step-Floors) waren al in Bergen voor de ploegentijdrit en vandaag zijn ook Greg Van Avermaet (BMC), Belgisch kampioen Oliver Naesen (AG2R), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Jens Keukeleire (Orica-Scott), Dylan Teuns (BMC) en Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) geland in Noorwegen. Het zevental werd op de luchthaven opgewacht door bondscoach Kevin De Weert. Om de vlucht uit de benen te werken, gingen Van Avermaet en co vandaag ook al een eerste keer losrijden.