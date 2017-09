Nederlandse Van Vleuten troeft landgenote Van der Breggen af op WK tijdrijden, geen top 10 voor Duyck

TLB

19/09/17 - 17u26

Annemiek Van Vleuten. © photo news.

De Nederlandse Annemiek van Vleuten heeft het wereldkampioenschap tijdrijden bij de vrouwen gewonnen. De 34-jarige renster van Orica-Scott haalde het in het Noorse Bergen voor haar landgenote Anna van der Breggen, die twaalf seconden langer deed over de 21 kilometer. De Belgische Ann-Sophie Duyck had last van de heup en werd zestiende

Van Vleuten, die vorig vijfde werd, volgt op de erelijst de Amerikaanse Amber Neben op. Neben was ook dit jaar één van de favorieten, maar moest door de regen rijden en kwam zo niet in het stuk. Ze eindigde als elfde. Hetzelfde gold voor die andere Nederlandse favoriete Ellen van Dijk, die nog vijfde werd.



Het is al een zeer succesvol jaar voor de 34-jarige Van Vleuten geweest. Ze won La Course, de vrouweneditie van de Tour de France, de Boels Ladies Tour en het NK tijdrijden en werd derde in de Giro Rosa. Maandag maakte haar team Orica-Scott bekend dat de Nederlandse voor twee jaar heeft bijgetekend bij het Australische team.



Vorig jaar leek de voormalig winnares van de Ronde van Vlaanderen (2011) nog op weg naar olympisch goud in de wegrit, maar ze kwam in het slot zwaar ten val. Ann-Sophie Duyck rolde als enige Belgische van het startpodium, maar de 30-jarige renster van Drops kon haar doel -top 10- niet bereiken. Duyck had last van de heup en zette uiteindelijk de zestiende tijd neer.