Belgen trainen op fietswissel in tijdrit, Tony Martin niet blij: "Ben heel erg teleurgesteld"

XC

19/09/17 - 11u50 Bron: Belgian Cycling en cyclingnews

© rv.

video

Morgen staat de individuele tijdrit op het WK in Bergen op het programma. Door de Mount Fløyen, de lastige aankomstklim, opteren veel renners voor een fietswissel, en zo ook onze landgenoten. Net voor de slothindernis van 3,1 kilometer aan 9,1 procent is het van de Internationale Wielerunie UCI toegestaan om de tijdritfiets in te ruilen voor een gewone wegfiets. Het sein dus voor Yves Lampaert, Laurens De Plus en Victor Campenaerts om dat op voorhand te oefenen.



Tony Martin is in cyclingnews dan weer niet te spreken over de mogelijke fietswissel. "Als ze zo'n tijdrit maken, dan moeten ze iedereen op een tijdritfiets laten rijden. Het parcours is misschien te zwaar voor mij, maar dan had ik wel meer kans gehad. Nu zijn de klimmers serieus in het voordeel. Ik ben heel erg teleurgesteld", aldus de viervoudig wereldkampioen tijdrijden.