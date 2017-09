Mount Fløyen is onoverkomelijke klip voor Belgische tijdrijders: "Topresultaat wordt moeilijk"

Joeri De Knop in Noorwegen

Met Victor Campenaerts (25) en Yves Lampaert (26) selecteerde bondscoach Kevin De Weert dé Belgische top voor het WK tijdrijden in Bergen. 'Jonkie' Laurens De Plus (22) werd er, gezien de aard van het parcours, bij gehaald als joker. Maar één schier onoverkomelijk obstakel staat medailleoogst woensdag in de weg: Mount Fløyen, de verschrikkelijke aankomstklim.

Victor Campenaerts (zilver op BK, goud op EK, 7de WK ploegentijdrijden): "De Plus kan verrassen" © photo news. "Mount Fløyen is een streep door ieders rekening. Hoewel: Laurens verwacht je niet meteen in zo'n selectie voor het WK tijdrijden, maar dit parcours is echt op zijn lijf geschreven. Hij rijdt sterker bergop dan wij en kan dus verrassen. Twee jaar geleden, op een biljartvlak parcours op het BK in Postel, kwam hij onderweg ten val en verloor hij nóg maar één minuut. Hij kan dus heus wel een stukje tijdrijden.



Yves en ik zullen drie kwartier keihard gaan - starten zoals in een gewone chronorace, constant dezelfde wattages trappen, zowel op het vlakke als op de slotklim - en óp die klim zullen we ook geen vijf minuten verliezen. Maar een topresultaat wordt moeilijk. De wereldtitel zit er zeker niet in. Laat ons het maximum eruit halen. Top tien? Als één van ons drie daar in slaagt, mogen we van een succes spreken. Het zal het hoogst haalbare zijn. Zo'n 'attractie' mag wel eens. Het biedt ongetwijfeld spektakel. Maar ze moeten er nu ook niet elk jaar mee afkomen. Het elimineert op voorhand heel veel pure tijdritspecialisten. Anderzijds trekt het klimmerstypes aan. Zonder Mount Fløyen was Chris Froome niet nooit geweest." Lees ook Leysen strandt op vijf seconden van brons, Bjerg pakt tijdrittitel bij de beloften

Yves Lampaert (goud op BK, 4de op WK ploegentijdrijden): "Slotklim is te lastig" "De finale van het WK tijdrijden speelt niet in mijn voordeel. Maar los daarvan: het deelnemersveld al eens goed bekeken? Ook dat maakt het lastig. Zondag reed ik met Quick.Step Floors een sterke ploegentijdrit, maar als me één zaak is opgevallen is het wel dat er heel veel goeie chronospecialisten in uitstekende conditie zijn. Alle toppers zijn in orde. Ik heb in het verleden al dergelijke zware tijdritten gereden in Parijs-Nice en de Ronde van Zwitserland en ik weet wat ik over zo'n afstand verlies. Aan het eerste, vlakkere gedeelte zal het zeker niet liggen. Maar de slotklim is gewoon te lastig voor mij, zo wist ik al bij de eerste verkenning in april.



Alles geven en zien waar ik ergens uitkom is een optie. Maar misschien is het geen slecht idee om wat progressief te rijden en wat reserve over te houden voor de finale. Met de nadruk, uiteraard, op Mount Fløyen. Die fietswissel aan de voet wordt wel heel speciaal. Het zal ongetwijfeld spektakel bieden. De favorieten zijn kn dit geval makkelijk af te bakenen. Dumoulin en Froome, uiteraard. Maar ook Dennis, Kiryienka en Jungels. (Campenaerts voegt daar nog Roglic aan toe, red.). Mannen die zo'n helling kunnen verteren, met andere woorden." © photo news.