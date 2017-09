D'hoore: "Niveau van vrouwenwielrennen is serieus gestegen", Duyck: "Dankzij Jolien krijgen we meer aandacht"

Nico Dick

Zaterdag verdedigen Jolien D'hoore en Ann-Sophie Duyck de Belgische eer tijdens de WK-wegrit. Hoog tijd dus voor een uitgebreid interview met de leading ladies van het Belgische dameswielrennen. Vandaag in Het Laatste Nieuws praten 's lands twee beste wielrensters over de opmars van het dameswielrennen en over hun leven op en naast de fiets. "Het is niet omdat we profrensters zijn dat we het huishouden niet kunnen doen."

Ann-Sophie Duyck (30) is een laatbloeier. De West-Vlaamse koerst sinds haar 21ste en bereikt pas dit jaar haar beste niveau, met vooral haar tweede plaats op het Europees kampioenschap tijdrijden. De drie jaar jongere Jolien D'hoore daarentegen was op haar 18de al wereldkampioene bij de junioren, is ondertussen bijna tien jaar prof en combineert haar wegcarrière succesvol met een loopbaan op de piste. Uitschieters: brons op de Spelen in Rio (2016) en goud op het WK koppelkoers aan de zijde van Lotte Kopecky. Goed om te weten, beide dames hebben een diploma op zak.

Ann-Sophie: "Dat het dameswielrennen in ons land steeds meer aandacht krijgt, is de verdienste van Jolien. De populariteit van de sport gaat samen met de geleverde prestaties. Daar moeten we haar dankbaar voor zijn."

Jolien: "Na mijn bronzen medaille op de Spelen is dat effectief alleen maar in stijgende lijn gegaan."

Ann-Sophie: "We mogen het ook niet forceren. Té snel kan ook kapot maken. Zoals het nu gaat, vind ik het prima: stap per stap, op een gezonde manier."

Ook al is er evolutie, ons land telt maar drie vrouwelijke profs (Lotte Kopecky is de derde). Ann-Sophie: "Op onze licentie staat toch dat we prof zijn, maar je kan dat niet vergelijken met het profstatuut bij de mannen. Op papier ben ik 'betaald sportbeoefenaar'."

Jolien: "Onze werkgever is Sport Vlaanderen. Om ons contract verlengd te zien, moeten we echter voldoen aan bepaalde quota, namelijk top acht op EK of WK halen. Strenge, maar duidelijke regels."

Ann-Sophie: "Dat je maar twee kansen hebt, zorgt voor druk. Maar daar moet je als topsporter kunnen mee omgaan. Dat de overheid ons een contract aanbiedt, vind ik een privilege. Alles is netjes geregeld en we heben een aanvaardbaar loon. Het Belgische dameswielrennen kan nog niet leven van privé-sponsors."

Stijgt het sportieve niveau? Jolien: "Amai! De wattages die ik dit jaar trap, zijn een stuk hoger dan wat ik een paar jaar geleden duwde. Maar in vergelijking met toen, moet ik mij in de lastiger wedstrijden beperken tot aanklampen."

Ann-Sophie: "De gemiddelde snelheden zijn ferm gestegen. Daarnaast is het opmerkelijk dat het niveau tussen de WorldTourwedstrijden en de kleinere koersen steeds groter wordt."

Zijn jullie vriendinnen? Of collega's die het goed met elkaar kunnen vinden? Jolien: "Het is niet zo dat we als profrenster een sociaal leven kunnen uitbouwen. We doen elk ons ding. Maar we schieten wel goed op."

Ann-Sophie: "We zijn ook totaal verschillende type rensters. Ik focus nu wel meer op de wegwedstrijden, maar het tijdrijden staat nog voorop. Ik herinner me de Spelen in Rio, waar de pisterensters het appartement deelden met de wegrensters, maar we elkaar toch amper zagen. In het peloton praten we wel af en toe."

Jolien: "Als het rustig is in de koers, doe ik 'mijnen toer'."

Ann-Sophie: "Soms moeten we er Jolien er aan herinneren dat ze in koers zit (lacht)."

Het leven van een groot aantal rennersvrouwen staat volledig in het teken van hun koersende vriend of echtgenoot. Hoe gaat het er bij jullie thuis aan toe? Ann-Sophie: "Bij ons is dat eigenlijk ook wel zo. Mijn vriend Casper heeft een eigen fietsenzaak (Fietsen Casper in Hulste, red), maar hij is tezelfdertijd ook mijn trainer, mecanicien en verzorger. Hij rijdt met de scooter met mij door weer en wind. Hij is sowieso verantwoordelijk voor min stijgende prestaties op de fiets. Elk vrij moment besteedt hij aan mijn carrière. Hij is -op eigen kosten- ook van de partij in Noorwegen. Onder het motto: een rennersloopbaan duurt niet eeuwig. We moeten er nu in investeren, zodat we later geen spijt hebben."