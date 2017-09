Leysen strandt op vijf seconden van brons, Bjerg pakt tijdrittitel bij de beloften

Bewerkt door: XC

18/09/17 - 18u03 Bron: Belga

Senne Leysen. © belga.

Mikkel Bjerg heeft in het Noorse Bergen het wereldkampioenschap tijdrijden bij de beloften op zijn naam geschreven. De amper 18-jarige Deen legde het 37,2 kilometer lange parcours af in 47:06. Dayt was ruim 1 minuut sneller dan de Amerikaan Brandon McNulty. Het brons was voor de Fransman Corentin Ermenault. Onze landgenoot Senny Leysen fietste naar een knappe zesde plaats, op amper vijf seconden van de derde stek. Nathan Van Hooydonck reed lek en werd 49ste.