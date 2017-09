Duyck verlaat Drops Cycling Team

Joeri De Knop

18/09/17 - 16u00

Ann-Sophie Duyck, morgen onze Belgische vertegenwoordigster op het WK individueel tijdrijden voor vrouwen in Bergen (Noorwegen), verlaat aan het eind van dit seizoen het Britse Drops Cycling Team.

"Niet dat ik me slecht voel bij Drops, maar de ploeg was blijkbaar iets te gretig in zijn ambitie om mee te draaien op het allerhoogste niveau en zet volgend jaar een stapje terug", duidt de 30-jarige West-Vlaamse haar beslissing. Zelf wil Duyck op WorldTour-level blijven koersen. "Dat is nodig om mijn ding te kunnen doen en stappen te kunnen blijven zeggen", zegt ze. Waar haar nieuwe bestemming ligt, wil ze voorlopig niet kwijt. "Meer nieuws volgt binnenkort."



Duyck, Belgisch kampioene in de discipline en op het EK in het Deense Herning zilver na Ellen van Dijk, hoopt in Bergen op een topachtplaats. "Ik weet niet of dat realistisch is. Zelden zo'n lastig tijdritparcours gezien. Na vier studierondjes of een slordige 85 kilometer kwam ik aan 2.770 hoogtemeters. Er schuilen twee hellingen in het circuit, met de Birkelundsbakken (1,4 km aan gemiddeld 7,2%) - trekken en sleuren tot je boven bent - als steilste passage. Tussendoor glooit het constant. Het is ook een stuk technischer dan de olympische tijdrit in Rio. Alleen de laatste twee kilometer, aan de haven, vlakt het wat af. De omloop vereist veel skills. Het is een uitdaging voor rensters én materiaal."