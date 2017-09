Ann-Sophie Duyck mikt op top acht in tijdrit WK wielrennen

Door: redactie

18/09/17 - 15u34 Bron: Belga

© photo news.

Ann-Sophie Duyck behaalde een zilveren medaille op het jongste EK wielrennen in Herning, haar beste resultaat ooit in een tijdrit op een EK of WK. De West-Vlaamse vindt in Bergen niet meteen een parcours op haar maat, maar hoopt wel op top acht.

Duyck ging eind april mee met de Belgische selectie op verkenning in Bergen en zag toen al dat het parcours niet van de poes was. Sinds vorige week vrijdag vertoeft ze opnieuw op Noorse bodem en kon ze nog wat meer verkenningen inlassen. "Het is een heel speciaal en specifiek parcours, vrij technisch en lastig voor ons. Ik durf zelfs zeggen dat deze tijdrit, met veel hoogtemeters, bij ons in de categorie loodzwaar valt. Ons parcours bevat weliswaar de Mount Floyen niet, het gaat wel voortdurend op en neer. Ik had 2.700 hoogtemeters op de teller staan na een verkenning van 85 kilometer. Dat is heel wat."



De dames moeten 21,1 km afleggen. "Het is een korte tijdrit, dus het is zaak om zo weinig mogelijk fouten te maken en je moet het parcours goed in je hoofd hebben. Het is een tijdrit die het uiterste vraagt van je fiets, je materiaal, je hoofd en de 'skills' om goed rond te draaien."



Het parcours van het EK in Herning kende Duyck nagenoeg uit het hoofd. Daar was ze vooraf intensief op verkenning gegaan. Deze keer was er geen speciale stage vooraf, maar natuurlijk wel de verkenning met de Wielerbond. "Herning was vlak, dit is glooiend. Dus heb ik thuis heel veel getraind in de buurt van de Kanarieberg, in Henegouwen in de streek van Frasnes-lez-Anvaing, en met de Boels Ladies Tour eind augustus had ik ook een goede voorbereiding. De laatste twee ritten gingen door Nederlands Limburg en daar moesten we ook heel wat hellingen bedwingen."



Zilver op het EK, is het podium in Bergen de ambitie? "Je mag de uitslag van Herning niet zomaar transfereren naar dit WK. Het is een heel ander parcours en de kans dat we een volledig Nederlands podium krijgen met Ellen van Dijk, Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten is groot. Ik weet niet precies waar ik nu zal uitkomen, maar ik mik wel op een top acht."