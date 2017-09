Team Sunweb stoomt naar goud in WK ploegentijdrit, Quick-Step valt naast podium

XC

Team Sunweb heeft zich voor het eerst tot wereldkampioen gekroond op de ploegentijdrit. Dumoulin en co waren over een parcours van 42,5 km in het Noorse Bergen acht seconden sneller dan BMC. Team Sky veroverde het brons, Quick-Step Floors moest vrede nemen met de vierde stek.

Quick-Step Floors, Team Sky, BMC en Team Sunweb begonnen als de grote favorieten aan de ploegentijdrit. Dat één van die vier ploegen de wereldtitel zou grijpen, werd al aan het eerste tussenpunt meteen duidelijk. Froome en co waren er één seconde sneller dan de blauwbloezen van Patrick Lefevere, BMC en Team Sunweb volgden respectievelijk op negen en tien tellen. Meteen ook de top vier.



Iets over halfweg moesten er bij Sky en Quick-Step twee renners overboord. De beste twee bij het eerste tussenpunt verloren zo terrein op Team Sunweb en BMC, dat na 23 kilometer de snelste tijd afklokte. Die laatste twee teams liepen vervolgens alsmaar verder uit en zorgden uiteindelijk voor een spannende tweestrijd. Sky en Quick-Step moesten strijden voor het podium.



BMC had nog een voorgift van vier seconden bij het voorlaatste tussenpunt, maar dankzij een sterk slot van Team Sunweb veroverden Dumoulin en co - na een nagelbijtende finale - alsnog het goud. BMC strandde op amper acht tellen. In de achtergrond viel Quick-Step Floors nog naast het podium. Team Sky finishte als derde.



Eerder op de dag won Sunweb, met specialisten als Coryn Rivera en Ellen van Dijk, ook al het WK ploegentijdrijden bij de vrouwen. Bij de mannen bestond het Duitse team naast Dumoulin uit de Nederlanders Wilco Kelderman en Sam Oomen, de Australiër Michael Matthews, de Duitser Lennard Kämna en de Deen Sören Kragh Andersen. Lees ook Team Sunweb verrast met wereldtitel ploegentijdrit bij de vrouwen

