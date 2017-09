Team Sunweb verrast met wereldtitel ploegentijdrit bij de vrouwen

Door: redactie

Team Sunweb heeft op het WK wielrennen in het Noorse Bergen de ploegentijdrit bij de vrouwen gewonnen. Sunweb legde het parcours van 42,5 km af in 55:41 en was daarmee 12 seconden sneller dan topfavoriet Boels-Dolmans Cycling Team. Het Duitse Cervelo-Bigla Pro Cycling Team vervolledigde het podium op 28 seconden.

Met slechts negen deelnemende ploegen werd het een kort WK ploegentijdrit bij de vrouwen. Na enkele kleinere teams was het wachten op de chrono's van de vier topteams Cervelo-Bigla, Boels Dolmans, Sunweb en Canyon SRAM.



Aan het eerste tussenpunt liet Cervelo de beste chrono noteren. Het team was duidelijk te snel gestart, want verloor in het tweede deel nog heel wat tijd en moest al snel met slechts vier rensters verder. Aan het tweede tussenpunt nam de wereldkampioen van vorig jaar, Boels-Dolmans, de koppositie over.



Het derde tussenpunt zorgde voor heel wat spanning tussen Boels-Dolmans en Sunweb, dat 22 honderdsten sneller was. Een verrassing leek in de maak. Hun bonus zou alleen maar oplopen in het slot en finaal hielden ze 12 seconden over op de Nederlandse ploeg. Er namen geen Belgische teams deel.