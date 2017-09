Van Hooydonck ruikt kans, Leysen voor profcontract in tijdrit U23

Joeri De Knop in Noorwegen

'Family Business', het Belgische duo voor het chrono-WK in de categorie U23. Nathan Van Hooydonck (21) is de zoon van ex-prof Gino en neef van tweevoudig Ronde van Vlaanderen-winnaar Edwig. Senne Leysen (21) de zoon van Lotto-Soudalploegleider Bart. Beide jongens hebben het tijdrijden in het bloed zitten.

Van Hooydonck is er voor het zesde opeenvolgende jaar bij, drie keer daarvan in combinatie met Leysen. Hij maakt dankbaar gebruik van de UCI-regel, die profs jonger dan 23 startrecht biedt in beloften-WK's. Vrijdag neemt hij ook deel aan de wegrit. "Op een zesde plaats in de tijdrit als eerstejaarsjunior na, scoorde ik nog nooit goed. Ik mocht deze kansen dus niet laten liggen, vond ik. Zeker op dit parcours. Hiermee kan ik mijn beloftenperiode definitief afsluiten. Ik heb hier echt intensief naartoe geleefd."



Na een vijfde plaats in Parijs-Roubaix U23 stapte Van Hooydonck eind juni vanuit het BMC Development Team over naar de WorldTourkern en gaf op het BK meteen zijn visitekaartje af: vijfde. In de vakantiemaanden betaalde hij vooral leergeld in een aantal rittenkoersen. "Vooral in de BinckBank Tour zag ik superhard af. Maar ik ben er wel sterker uitgekomen. Op een dag wil ik deel uitmaken van de kern voor het WK ploegentijdrijden. Bij wijze van kennismaking mocht ik al eens mee op stage aan het Gardameer. Maar ik ben nog iets te 'groen', voelde ik. Het was vooral stelen met de ogen bij Küng, Dillier, Dennis en Quinziato, die me enorm veel tips en goeie raad meegaf. (lacht) Dat betekent niet dat ik nu met de vingers in de neus wereldkampioen tijdrijden zal worden bij de U23. Ook al moet dit parcours me heel goed liggen. Die constante tempowisselingen spelen in mijn voordeel. Ik herstel de laatste tijd bijzonder goed van die korte 'piekjes'."