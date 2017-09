WK-geselecteerden Benoot, Trentin en Gaviria maken extra kilometers

Nico Dick

16/09/17 - 18u33

Met Tiesj Benoot stond vandaag nog één Belgische WK-deelnemer aan de start in de Primus Classic. De Lotto-Soudalprof koerste de hele dag vlot mee in de voorste gelederen, na afloop dreef hij zijn kilometeraantal op van 200 naar 280. "Ik heb mijn vader naar Boortmeerbeek laten komen met de bromfiets", vertelde Benoot.

"Van hier terug naar Gent is toch nog goed voor een extra 80 kilometer. Meteen mijn laatste zware trainingsdag. Al volgt woensdag in Bergen nog een doorgedreven training met de nationale selectie."



Benoot was trouwens onder de indruk van Matteo Trentin, die de Primus Classic op zijn naam schreef. "Amai, hoe goed is die? De manier waarop hij de finale naar zijn hand zette, was indrukwekkend. Schrijf die maar bij op het lijstje favorieten voor volgende zondag."



Matteo Trentin verkeert inderdaad in hoogvorm. De Italiaan trainde op zijn beurt vijftig kilometer extra vandaag, weliswaar nog voor de wedstrijd. Trentin reed samen met Fernando Gaviria vanuit het Quick.Step teamhotel in Kortrijk met de fiets naar de start in Brakel. Achter een volgwagen van de ploeg. Dat betekent dat Trentin aan de Haachtse brouwerij won na 250 kilometer in het zadel.



Ploegmakker Dries Devenyns zwaaide met lof voor zijn twee ploegmaats. "Je moet niet veel van koers kennen om te zien dat ze in orde zijn", aldus de Oost-Vlaming. "Ze behoren allebei tot het lijstje kanshebbers Ook Gaviria ja. Ik vind hem in elk geval een hoog niveau halen." Gepolst naar zijn absolute topfavoriet voor Bergen, verrast Devenyns wel enigszins. "Doe mij maar Philippe Gilbert. Hij heeft zich wat voorbereid in de luwte, maar op het parcours in Bergen kan hij een van de te kloppen mannen worden. Het zou mooi zijn, mochten we volgend jaar nog eens de regenboogrui in de rangen hebben?"