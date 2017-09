De mooiste kiekjes: Quick-Step en co op verkenning daags voor WK ploegentijdrijden

JDK/GVS

Morgen starten de wereldkampioenschappen in het Noorse Bergen met de ploegentijdrit. Heel wat teams gingen daags voor de prestigestrijd dan ook een kijkje nemen op het glooiend parcours. Onder een stralende zon zetten onder meer Quick-Step en Team Sky de laatste puntjes op de i. Voor Team Sunweb hoorde daar zelfs een stop bij een plaatselijke koffietent bij. Hieronder de beste kiekjes van de verkennende protagonisten.

Wilfried Peeters, ploegleider van Quick.Step Floors, gaf een woordje uitleg tijdens de traditioneel generale repetitiedag. "Droog, zonnig en een graad of 17", aldus Peeters. "Ook zondag wordt het mooi. Vanaf dinsdag zou het gaan regenen maar voor het slotweekend is opnieuw prachtweer voorspeld. Ongelooflijk, eigenlijk." De QSF-trein bestond uit zeven pionnen - "de zes van de ploegentijdrit, aangevuld met individuele tijdrijder Laurens De Plus" - en hield er behoorlijk de vaart in. Peeters: "We klokten af op een gemiddelde van 49 km/u. Op een oliespoor in de eerste kilometers van het parcours na, waar de organisatoren snel zand over strooiden, verliep alles vlekkeloos. Iedereen bij ons is topfit. Rien à signaler."