Sagan haakt af voor WK ploegentijdrijden

XC

16/09/17 - 10u15

© photo news.

Peter Sagan is zondag dan toch niet van de partij op het WK ploegentijdrijden in het Noorse Bergen. Normaal ging de Slovaak wél deelnemen, maar in samenspraak met zijn team Bora-Hansgrohe blijft de 27-jarige wereldkampioen in Monaco om er te trainen.



Op 24 september is Sagan de topfavoriet om het WK (wegwedstrijd) te winnen. Mits een nieuwe zege, kan hij voor het derde jaar op rij de regenboogtrui veroveren. Iets wat niemand hem ooit voordeed. Zijn grootste concurrent wordt misschien wel Greg Van Avermaet. Onze landgenoot is echter ook niet van de partij op het WK ploegentijdrijden.



Selectie WK-ploegentijdrit Bora-Hansgrohe: Jan Barta, Maciej Bodnar, Marcus Burghardt, Alex Saramotins, Patrick Konrad en Lukas Pöstlberger.