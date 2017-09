Ierland rekent op WK wielrennen op kopman Daniel Martin

Door: redactie

15/09/17 - 12u06 Bron: Belga

© TDW.

Ierland trekt naar het WK wielrennen in het Noorse Bergen (zondag 24 september) met Daniel Martin (Quick-Step) als kopman. Dat maakte de Ierse wielerbond bekend. De oud-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik krijgt vijf ploegmakkers mee.

Conor Dunne (Aqua Blue Sport), Ryan Mullen (Cannondale-Drapac), Nicholas Roche (BMC), Sean McKenna en Damien Shaw (beiden An Post Chain Reaction) zijn de overige vijf renners die de kleuren van Ierland mogen vertegenwoordigen. Nicholas Roche rijdt naast de wegrit ook de tijdrit.



De 31-jarige Martin, die Quick-Step volgend seizoen verlaat voor Emirates, werd dit jaar al tweede in zowel de Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. In de Tour eindigde hij op de zesde stek.