Kan Quick-Step titel in het ploegentijdrijden verlengen of steken BMC en Sky stokken in de wielen?

In Bergen wordt zondag het WK op gang getrapt met het ploegentijdrijden. Quick-Step Floors is titelverdediger en gaat op zoek naar een vierde regenboogtrui. Dan moet het wel afrekenen met BMC, dat al twee keer won. Ook Team Sky en Sunweb zouden wel eens kunnen verrassen.

De ploeg van Patrick Lefevere pakte vorig jaar zijn derde wereldtitel in de ploegentijdrit. De twee edities daarvoor, in Richmond en in Ponferrada, was BMC aan het feest. Ook nu is de Amerikaanse formatie topfavoriet. Weliswaar is hardrijder Taylor Phinney er dit jaar niet bij - hij koerst bij een ander team (Cannondale-Drapac) - met Rohan Dennis, Stefan Küng, Silvan Dillier en de Italianen Daniel Oss en Manuel Quinziato zijn vijf van de zes WK-gangers die in 2015 de wereldtitel grepen wel van de partij.



Rohan Dennis is de motor van het team, maar stapte vroegtijdig uit de Vuelta wegens ziekte. Intussen zit hij al een tijdje weer op de fiets, dus verwacht wordt dat hij goed zal presteren zondag in Bergen. De Amerikaanse formatie bereidde het WK voor aan het Gardameer in Italië en heeft er alles aan gedaan om de bordjes weer in evenwicht te brengen met Quick-Step Floors. Bovendien wist de ploeg het voorbije seizoen elke ploegentijdrit waar ze aan de start kwam te winnen. Titelverdediger Quick-Step Floors is na het vertrek van Tony Martin verzwakt en ook de Duitser Marcel Kittel is er niet bij wegens een gebrek aan vorm. Beiden hadden vorig jaar een groot aandeel in de wereldtitel. Vier van de zes WK-gangers van Qatar zijn wel op de afspraak zondag: Julien Vermote, Yves Lampaert, Bob Jungels en Niki Terpstra. De selectie werd aangevuld met Philippe Gilbert en de Nieuw-Zeelander Jack Bauer. Lees ook Ierland rekent op WK wielrennen op kopman Daniel Martin

Quick-Step zorgt met zijn drie Belgen voor de helft van de landgenoten die deelnemen aan het WK ploegentijdrit. Bij LottoNL-Jumbo maakt Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts samen met Gijs Van Hoecke deel uit van een sterke selectie die voorts nog hardrijders Lars Boom, Jos van Emden, Stef Clement en Primoz Roglic bevat. De Nederlandse ploeg werd vorig jaar vijfde in Qatar op 55 seconden van Quick-Step Floors. De ambitie is deze keer het podium en daartoe bereidde de ploeg het WK voor met een stage in het Nederlandse Sittard.



Naast deze vijf Belgen is ook Edward Theuns nog van de partij bij Trek-Segafredo, al lijkt die ploeg niet echt mee te doen om de prijzen. Wie dat wel zal doen is Team Sky dat met Chris Froome, Geraint Thomas, Gianni Moscon, Michal Kwiatkowski, de Wit-Russische oud-wereldkampioen tijdrijden Vasil Kiryienka en Owain Doull - die vorig jaar met de achtervolgingsploeg goud pakte op de piste tijdens de Olympische Spelen in Rio - een sterke ploeg afvaardigt en voluit mikt op de wereldtitel. Met Moscon, Froome, Kwiatkowski en Geraint Thomas behaalde de ploeg het voorbije seizoen in heel wat individuele tijdritten zeges. De vraag is alleen of het team ook als collectief weet te presteren. Vorig jaar werd ze vierde op het WK, op 54 seconden van Quick-Step Floors. Slechts één keer stond de ploeg op het podium, in 2013 in Firenze toen het brons pakte.



Ook van Sunweb mag verwacht worden dat het meedoet om de medailles met in haar selectie Tom Dumoulin en Lennard Kämna, die in 2014 wereldkampioen werd bij de junioren in het tijdrijden. Voorts komt ook Orica-Scott altijd goed voor de dag op het WK ploegentijdrit. Het pakte het al twee keer zilver (2013, 2014) en twee keer brons (2012, 2016).